Померла остання зірка фільму "Віднесені вітром"

У суботу, 25 липня, померла зірка фільму "Віднесені вітром" Олівія де Хевілленд. Вона прожила довге життя і покинула цей світ у віці 104 років. Смерть настала в сні в її будинку в Парижі.

Жінка була дворазовим лауреатом премії Оскар за кращу жіночу роль. В 1947 році вона отримала Оскар за роль у картині "Кожному своє" і в 1950 році за роль в "Спадкоємиці". Вона завоювала популярність у 1930-х роках, зігравши в серії захоплюючих пригодницьких фільмів, таких як "Капітан Блад" і "Пригоди Робін Гуда". Про смерть актриси повідомляє Deadline.

У неї була номінація на Оскар за роль Мелані у фільмі "Віднесені вітром", і вона була останньою зіркою цього класичного фільму, оскільки решта вже давно померли.

Олівія де Хевілленд (фото: facebook.com/missdehavilland)

Майбутня актриса народилася в Токіо. Її батько був відомим адвокатом, у якого була робота в Японії. Її мати театральна актриса, відома публіці під псевдонімом Ліліан Фонтейн.

У 1917 році в сім'ї народилася ще одна донька, яка також стала успішною кіноактрисою - Джоан Фонтейн. Суперництво між сестрами зайшло так далеко, що вони перестали спілкуватися один з одним.

У 1919 році батьки дівчат розлучилися, і вони разом з матір'ю переїхали з Японії в США. Ліліан, Олівія і Джоан жили в Саратогі, штат Каліфорнія. Олівія спочатку хотіла грати в театрі, як її мати, але дуже швидко її запросили зніматися в кіно.

Олівія де Хевілленд (фото: facebook.com/missdehavilland)

Найбільш відомими фільмами з її участю були "Тихіше, тихіше, мила Шарлотта", "Аеропорт 77", "Ця леді".

Що стосується особистого життя актриси, то у неї була велика кількість романів. Вона зустрічалася з мільйонером і продюсером Говардом Хьюзом, режисером Джоном Х'юстоном, актором Джеймсом Стюартом.

У 1946 році Олівія вийшла заміж за письменника Маркуса Гудриха. У них народився син Бенджамін, який став математиком. Бенджамін помер у 1991 році після важкої хвороби. Зі своїм чоловіком актриса розлучилася в 1953 році.

У 1955 році Олівія повторно вийшла заміж. Її обранцем став французький журналіст П'єр Галанте. У 1956 році у них народилася дочка Жизель. У 1979 році подружжя розлучилося.

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