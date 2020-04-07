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Скільки живе коронавірус на масках: вчені дали шокуючий відповідь

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Вчені рсскзали, скільки коронавірус знаходиться на медичних масках

Коронавірус у світі інфікував більше мільйона чоловік. В Україні ж він заразив 1319 чоловік, 38 людей померли від ускладнень після інфекції, 28 пацієнтів одужали. Зараз лідером кількості заражених COVID-19 є Київ.

Коронавірус може зберігатися використаних марлевих масках до тижня, повідомила група експертів Гонконзького університету та американського Національного інституту алергії і інфекційних захворювань.

Нижче наводимо приклади стійкості вірусу на поверхнях:

  • На друкованій і цигарковому папері він тримався менше трьох годин;
  • на обробленій деревині і тканини - стандартної бавовняної лабораторної куртці - він зник уже на другий день;
  • на склі і банкнотах вірус все ще був помітний на другий день, але повністю зник лише на четвертий,
  • на нержавіючої сталі та пластику він був присутній від чотирьох до семи днів;
  • на друкованій і цигарковому папері він тримався менше трьох годин,
  • на обробленій деревині і тканини - стандартної бавовняної лабораторної куртці - він зник уже на другий день

Як ми раніше писали, на 6 квітня число заражених коронавірусом в Києві досягла 267 осіб. Крім того, померли чотири людини із підтвердженим діагнозом. Київський лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України перевіряє на підтвердження або спростування діагнозу ще 97 зразків.

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