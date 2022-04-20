Як і за скільки українці можуть купити квартиру чи дім в Угорщині: що треба знати

Де шукати нерухомість за вигідною вартістю

Купівля житла в Угорщині коштуватиме значно дешевше, ніж у багатьох країнах Євросоюзу. Вартість однокімнатних квартир тут стартує від 50 тисяч євро залежно від регіону.

Найпопулярніше місто країни - Будапешт, відповідно ціни на житло тут найвищі. Однак можна купити нерухомість на вигідних умовах і в столиці. У такому разі варто розглянути пропозиції щодо продажу квартир, які потребують ремонту.

Фото: ціни на квартири в Будапешті дешевші на вторинному ринку (realting.com)

Високі ціни на квартири та будинки - на околицях озера Балатон, а також у містах Хевіз, Дебрецен. Дешевші варіанти житла на ринку нерухомості Угорщини – на відстані від курортних зон.

Як купити квартиру в Угорщині

Іноземці можуть купувати та володіти нерухомістю в Угорщині, але оформлення угоди має бути схвалено компетентним органом влади. Проте це є формальною процедурою. Обмеження для іноземців накладаються купівлю сільськогосподарських земель.

Для самостійного пошуку квартири або будинку в Угорщині зручно користуватися сайтами нерухомості, де виставляють оголошення як приватні особи, так і ріелтори:

realting.com - покупка квартир, вілл. Пропозиції на вторинному ринку, в новобудовах та від забудовників.

kvartyra.hu - оголошення про продаж апартаментів у найпопулярніших містах та локаціях країни (Будапешт, озеро Балатон, Кечкемет, Дебрецен, Гйор, Капошвар, Ерд, Сегед).

realestate.hu - оренда, продаж квартир та будинків у різних містах Угорщини. Також є оголошення про продаж земельних ділянок, літніх будиночків та ін.

towerbudapest.com - квартири на продаж у Будапешті від агенції нерухомості. Є фільтри оголошень по районах міста.

Ціни на житло

У Будапешті найдешевші квартири – студії площею до 25 кв.м. Середня вартість однокімнатної квартири на вторинному ринку у хорошому стані становитиме від 80-90 тисяч євро.

Ціни на будинки у столиці стартують від 150 тисяч євро. Так, 6 кімнатний будинок загальною площею 120 кв.м коштуватиме 188 тисяч євро.

Фото: вартість будинків у столиці Угорщини (kvartyra.hu)

У місті Мішкольц за 200 км від українського кордону нерухомість продають дешевше. Однокімнатна квартира в новобудові коштуватиме понад 100 тисяч євро, але на вторинному ринку можна знайти пропозиції менше 50 тисяч євро.

Фото: картири в Мішкольці (kvartyra.hu)

У невеликому містечку Егер на півночі Угорщини розташовані термальні джерела. Квартира тут може приносити дохід від оренди.

Фото: ціни на будинки в Егері (realestate.hu)

Вартість однокімнатних апартаментів – від 70 тисяч євро. Будинок на 134 кв. м із великою земельною ділянкою коштуватиме від 200 тисяч євро.