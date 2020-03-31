Скільки українців вже перехворіло COVID-19: лікар приголомшила цифрою

Коронавірус в Україні могли перенести набагато більше людей, ніж про це говорить статистика. Це пов'язано з тим, що українці часто не звертаються до лікаря при легкому перебігу хвороби. А, як відомо, COVID-19 більшість людей, особливо дітей і підлітків, переносять саме так.

Про це розповіла лікар-епідеміолог Львівської обласної лікарні Наталія Іванченко.

"Дзвонять сімейному лікарю ті, кому вже не дуже, а в лікарню приїжджають люди надто сумлінні або ті, кому родичі допомагають потрапити до лікарні", - висловила думку епідеміолог.

На думку медика, навіть якщо помножити нашу офіційну статистику на 10, то цифра все одно буде дуже скромною.

Зазначимо, що в Україні на 31 березня 549 офіційно підтверджених випадків хвороби.

"Але ми не бачимо великої кількості померлих людей, ми не бачимо великої кількості пневмоній або людей, які потребують апарату штучної вентиляції легенів", - говорить вона.

На її думку, ситуація з коронавірусом в Україні контролюється, але треба готуватися до гіршого. І зараз всі медики країни знаходяться в ситуації повної готовності.

Прогноз розвитку коронавіруса в Україні (відео: YouTube/НТА)

Раніше доктор Комаровський також відповідав на подібне питання: чи є ймовірність, що нещодавно перенесена ГРВІ могла бути коронавірусом. Він вважає, що це цілком імовірно, і встановити це можна, здавши аналізи на антитіла. При цьому лікар відрадив українців бігти і з'ясовувати це прямо зараз, оскільки у системи охорони здоров'я України зараз і так багато турбот.

Раніше ми писали, що в Україні коронавірус будуть лікувати по-новому. У МОЗ опублікували, в яких випадках українцям буде показана обов'язкова госпіталізація при зараженні COVID-19.