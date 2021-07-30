Скільки українців мають антитіла до коронавірусу: цифра просто дивує

Так, станом на червень-липень в Україні у 40,5% виявили антитіла класу IgG до одного з білків коронавірусу SARS-CoV-2 (RBD-домена S1-протеїну).

Окрім того, як кажуть медики, якщо цей показник екстраполювати на все населення України, то він, імовірно, буде в межах від 39,3% до 41,7% (95% довірчий інтервал).

Також у відомстві наголосили, що це значення варто розцінювати як мінімальну частку українців, що були інфіковані SARS-CoV-2 з початку пандемії. Однак, фактична кількість, імовірно, є більшою. Тому що на результати дослідження впливають такі фактори:

частина людей у певні періоди після інфікування не має антитіл до RBD-домена S1-протеїну, але має антитіла до інших білків — це буде додатково оцінено в рамках дослідження;

через можливу нетривалу циркуляцію антитіл у частини людей, які перенесли COVID-19, вони могли зникнути до моменту дослідження;

рівні антитіл могли бути занизькими для виявлення лабораторними методами або знаходитися на рівні, нижчому за поріг конкретної тест-системи.

Для дослідження дані зібрали ще від 7 червня до 9 липня 2021 року. Уточнюють, що повний звіт буде оприлюднений у вересні. Дані для дослідження були зібрані від 7 червня до 9 липня 2021 року. Упродовж 5 тижнів у всіх регіонах України запрацювали 54 мобільні бригади, які проводили збір крові та опитували українців про їхній досвід захворювання на COVID-19, поведінку під час пандемії, дотримання карантинних норм, соціально-демографічні фактори, що можуть вплинути на інфікування.

Окремо в центрі наголосили, що виявлення антитіл не гарантує наявності імунітету до всіх штамів вірусу SARS-CoV-2 та не є підставою для відмови від вакцинації. На сьогодні невідомо, яким має бути рівень антитіл для захисту та як довго вони зберігаються.