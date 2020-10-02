Скільки українських школярів хворіють COVID-19 безсимптомно: лікар здивував заявою

Близько 5% українських школярів перенесли коронавірус без симптомів. Це з'ясувалося після того, як були проаналізовані тести на антитіла у 520 українських школярів й вчителів. Статистикою поділився у себе на сторінці Facebook медик Андрій Волянський.

"Антитіла проти SARS-COV-2 у школярів і викладачів. Закінчили обробку даних. Кожну сироватку перевіряли на 4-х наборах: загальний, IgA, IgM, IgG компанії "Хема". Отримали унікальні дані: у 25 осіб (23 школяра та 2 викладача) з 520 (460 і 60) були одночасно виявлені IgG і IgA. Тільки у 2-х осіб виявлено Ігм", - повідомив лікар.

За його словами, оброблені дані можуть свідчити про те, що з 520 протестованих 25 осіб мали антитіла до коронавірусу, але вони не хворіли.

"Якщо екстраполювати ці дані, то можна сказати, що 5% школярів перенесли інфікування безсимптомно", - написав Волянський.

В коментарях відзначили, що з 520 досліджуваних людей тільки 25 перенесли інфекцію, тобто ніхто толком і не хворів. Доктор відповів ствердно.

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