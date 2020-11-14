Скільки в Україні треба працювати, щоб купити новенький iPhone 12 Pro: дослідження

Пересічному українцю для купівлі нового iPhone 12 Pro на 128 GB за ціною щонайменше 39 999 грн потрібно буде працювати майже 90 днів. Але це тільки за умови відсутності інших витрат. Гірша ситуація лише на Філіппінах. Найшвидше заробити на новий гаджет зможуть жителі Швейцарії.

За даними дослідження міжнародного сервісу Picodi, де порівнюють щорічно рівень доходів жителів різних країн, у порівнянні з 2019 роком нині показник в Україні дещо покращився. Торік для придбання iPhone 11 треба було працювати 96,7 дня.

За даними Держстату, українці в середньому сьогодні отримують зарплату розміром в 11 998 гривень (9 658 гривень після відрахування податків). А тому, якщо не враховувати витрати на одяг, їжу, сплату комунальних послуг, громадянам України треба працювати 87 днів для купівлі iPhone 12 Pro на 128 ГБ.

Водночас як відомо, у комплекті окрім самого смартфона, відтепер немає ні зарядного пристрою, ані навушників. А це, до слова, ще додаткові витрати.

У лідерах рейтингу виявилися Швейцарія, США, Люксембург, де співвідношення iPhone до середньої заробітної плати є найвигіднішим. Середньостатистичний швейцарець зможе накопичити на новенький iPhone за 4,4 дня, американець - за 6,1, a люксембуржець - за 6,6.

Тим часом німцям потрібно буде витратити 9,7 дня на заробіток нового смартфона, поляки зможуть заробити на iPhone 12 Pro за 28,3 дня, угорцям знадобиться дещо більше - 35,1 дня, а білорусам - 75,3 дня.

Середньостатистичний житель Індії та Мексики для покупки нового iPhone буде змушений працювати 54,4 дня. Найгірша ситуація традиційно на Філіппінах, жителям яких треба заради покупки нового iPhone треба працювати щонайменше 88,2 дня.

Порівняння цін на iPhone 12 Pro з середньою зарплатою населення у світі (фото: Picodi)

Під час розрахунку міжнародний сервіс використовував зарплату жителів тих чи тих країн з сайтів національних статистичних управлінь або міністерств. Ця інформація актуальна на момент публікації ціни нового iPhone 12 Pro в конкретній державі.

Розмір зарплати після сплати податків розраховано за допомогою місцевих калькуляторів зарплат. Місячну зарплату аналітики ділили на 21 - середню кількість робочих днів у місяці. Лише в країнах, де статистичні установи користуються тижневими ставками, розмір доходу ділили на 5.

Нагадаємо, раніше були названі ціни всіх версій iPhone 12.

Раніше повідомлялося, що Apple досягла капіталізації в 2 трильйони доларів.