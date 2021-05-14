RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Скільки коштує COVID-вакцина для України: Степанов назвав ціну

Автор: Styler

Вакцина проти коронавірусу для українців коштує приблизно 200 грн. Саме така середня ціна однієї дози препарату від COVID-19.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі телеканалу "НАШ".

Скільки ж коштує вакцина від коронавірусу

"Середня ціна для України однієї дози вакцини проти коронавірусу виходить $7,52 (майже 208 грн - ред.)", - розповів міністр.

Водночас він зазначив, що міністерство не може розголошувати ціну на препарати конкретних виробників.

Це, за словами Степанова, пов'язано з жорсткими умовами конфіденційності договорів.

"Але я можу сказати, що загалом ми витрачаємо 240,5 млн доларів на 32 млн доз вакцин", - повідомив міністр.

Він уточнив, що у цю вартість входить також доставка, логістика та інші витрати.

Нагадаємо, до цього міністр охорони здоров'я говорив, що Україні потрібно замовити ще 5 млн доз вакцин від коронавірусу, щоб забезпечити препаратами населення.

Також ми писали про те, скільки коштують COVID-вакцини для бюджетів різних країн.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Максим СтепановКоронавірусВакцина від коронавірусу