Скільки коштує COVID-вакцина для України: Степанов назвав ціну

Вакцина проти коронавірусу для українців коштує приблизно 200 грн. Саме така середня ціна однієї дози препарату від COVID-19.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі телеканалу "НАШ".

Скільки ж коштує вакцина від коронавірусу

"Середня ціна для України однієї дози вакцини проти коронавірусу виходить $7,52 (майже 208 грн - ред.)", - розповів міністр.

Водночас він зазначив, що міністерство не може розголошувати ціну на препарати конкретних виробників.

Це, за словами Степанова, пов'язано з жорсткими умовами конфіденційності договорів.

"Але я можу сказати, що загалом ми витрачаємо 240,5 млн доларів на 32 млн доз вакцин", - повідомив міністр.

Він уточнив, що у цю вартість входить також доставка, логістика та інші витрати.