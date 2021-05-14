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Скільки коштує COVID-вакцина для України: Степанов назвав ціну

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Київ, П'ятниця 14 травня 2021 17:26
Скільки коштує COVID-вакцина для України: Степанов назвав ціну Фото: Максим Степанов під час прес-конференції (Віталій Носач / РБК-Україна)
Автор: Styler

Вакцина проти коронавірусу для українців коштує приблизно 200 грн. Саме така середня ціна однієї дози препарату від COVID-19.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі телеканалу "НАШ".

Скільки ж коштує вакцина від коронавірусу

"Середня ціна для України однієї дози вакцини проти коронавірусу виходить $7,52 (майже 208 грн - ред.)", - розповів міністр.

Водночас він зазначив, що міністерство не може розголошувати ціну на препарати конкретних виробників.

Це, за словами Степанова, пов'язано з жорсткими умовами конфіденційності договорів.

"Але я можу сказати, що загалом ми витрачаємо 240,5 млн доларів на 32 млн доз вакцин", - повідомив міністр.

Він уточнив, що у цю вартість входить також доставка, логістика та інші витрати.

Нагадаємо, до цього міністр охорони здоров'я говорив, що Україні потрібно замовити ще 5 млн доз вакцин від коронавірусу, щоб забезпечити препаратами населення.

Також ми писали про те, скільки коштують COVID-вакцини для бюджетів різних країн.

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