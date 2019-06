У скільки обходиться Меган Маркл королівській сім'ї: названа шокуюча сума

Меган Маркл королівський експерт визнав "екстравагантною", а деякі представники британського суспільства не бажають платити додаткові податки на її "легковажність". Як заявила королівський біограф Анжела Левін в інтерв'ю The Conservative Woman, витрати у Меган просто величезні, передає Express.

За словами авторки книги "Гаррі: Бесіди з принцом", витрати герцогині не були сприйняті схвально.

"Я думаю, що Меган в деяких випадках була екстравагантною, що не дуже добре. Відомо, що королева скромна, і деякі представники британського суспільства виступають проти того, щоб частина їх податку пішла на те, що вони вважають легковажністю", - розповіла вона.

Меган Маркл (фото: evoke.ie)

Один з таких прикладів - плаття, яке Меган вибрала, щоб сфотографувати із нагоди заручин із принцом Гаррі. Його ціна становить 56 тисяч фунтів стерлінгів (близько 70 775 доларів).

Іншим прикладом є дитячий душ Меган у Нью-Йорку, який коштує понад 300 тисяч фунтів (майже 378 тисяч доларів).

Цю суму Левін назвала надмірною, особливо для тих, хто називає себе гуманістом.

Королівський біограф також стверджує, що витрати Меган є однією з причин, по якій співробітники й офіси герцога і герцогині Сассекських переїжджають до Букінгемського палацу.

Меган Маркл і принц Гаррі (фото: facebook.com/TheBritishMonarchy)

Тим не менш, Левін вважає, що Меган Маркл незабаром зможе стати "більш королквською" та "менш шоу-бізнесовою".

У січні королівські експерти моди UFO NO More підрахували, що Меган витратила 406 662,55 фунтів (майже 514 тисяч доларів) тільки у 2018 році. Однак, згідно з документальними фільмами "Таємниці королівства" 2019 року, звички Меган до витрат бліднуть порівняно з покійною королевою-матір'ю. Так, за словами королівського кореспондента Інгрід Сьюард, у неї був вишуканий стить і вона "ніколи не думала про ціну чого-небудь". Додамо, що згідно з даними журналу Town and Country за 2018 рік, дорогий спосіб життя королеви-матері призвів до неймовірної заборгованості у 7 мільйонів фунтів, коли вона померла в 2012 році.

Як повідомлялося раніше, Меган Маркл потрапила в скандал через зведеного брата, який звинуватив герцогиню Сассекську у всіх його бідах.

Також ми писали про те, що Меган Маркл із новонародженим сином Арчі Харрінгтоном найближчим часом відвідає Лос-Анджелес та Нью-Йорк у США, а після цього герцогиня планує поїздку до Південної Африки.