Скільки потрібно працювати в різних країнах, щоб купити новий iPhone

Аналітики порівняли вартість iPhone 13 Pro на 128 гігабайт із середньою зарплатою в різних країнах і те, як довго потрібно працювати, щоб купити даний девайс.

З'ясувалося, що швидше за все флагман Apple куплять жителі Швейцарії. Щоб придбати iPhone 13 Pro їм потрібно працювати 4,4 дня. США йде на другому місці, там жителям знадобиться для цього майже 6 днів (5,9). На третьому місці Австралія і Люксембург - жителям країн потрібно працювати 6,4 днів.

Найдовше для покупки iPhone 13 Pro потрібно працювати жителям Туреччини - 92,5 дня. У жителів Філіппін ситуація трохи краща - 90,2 дня. А ось жителям Бразилії потрібно 79,2 дня.

Індекс iPhone (Інфографіка: picodi.com)

України в даному списку немає, але, якщо враховувати середню зарплату в нашій країні, яка за офіційними даними становить 14 345 гривень (537 доларів), то на покупку телефону за 999 доларів потрібно працювати приблизно 40 днів.

Зазначимо, що в Україні офіційні ціни на нові iPhone ще не озвучені, але вони будуть більші, ніж в США.