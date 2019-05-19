Скільки можна туди їздити? Лазарєва рознесли через провал на Євробаченні

Євробачення 2019 - Сергія Лазарєва розкритикували за провал на конкурсі (фото: instagram.com/lazarevsergey)

Євробачення 2019 закінчилося перемогою представника з Нідерландів

Учасника Євробачення 2019 від Росії Сергія Лазарєва розгромили в мережі через провал на пісенному конкурсі. Шанувальники артиста відзначили, що він поліз на гору, яку йому не осилити" і назвали його гіршим конкурсантом. Про це вони написали під його крайньою публікацією в соціальній мережі Instagram.

На пісенному конкурсі Сергій Лазарєв виступав з піснею Scream і зайняв 3-е місце. Перемогу здобув представник Нідерландів Дункан Лоуренс з піснею Arcade.

Євробачення 2019 - Сергія Лазарєва розкритикували за провал на конкурсі (відео: youtube.com)

Після виступу артист зазначив, що побачив "якусь упередженість" по відношенню до країни, яку він представляв. За його словами, несправедливе суддівство може бути результатом негативного ставлення до політики Москви або "взагалі країни". Багато країн, наприклад, Грузія, знову не захотіли розглянути номер Росії, розповів Лазарєв.

"Дуже хочеться подивитися, як проголосували глядачі в тих країнах, де журі нам давали 0 балів. Журі — може бути, їм просто не сподобалося, так теж можливо. Я не знаю, учасники були гідні, різнопланові, різні, конкуренція була дуже серйозна в цьому році", — припустив співак.

У мережі під публікацією з критикою фанати назвали ймовірні причини, за якими Лазарєв програв:

Недопрацювали постановники номери.

Ти гірший, замість того, щоб дати дорогу молодим і талановитим ти втретє лізеш на гору, яку тобі не осилити.

Пісня не та.

Ти не міг перше місце привезти? Другий раз поїхав. Ганьба і третє місце.

Та угомонись вже з цим Євробаченням.

Скільки можна туди їздити??? Тупо заради піару. Ні пісні нормальної, нічого.

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