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Скільки медики отримають в Києві за роботу з хворими COVID-19

STYLERКоронавірус    21.04.2020 - 19:19
Скільки медики отримають в Києві за роботу з хворими COVID-19
Коронавірус в Києві (колаж: РБК-Україна)

Коронавірус в Києві продовжує поширюватися, але медикам підготували виплати

Коронавірус в Києві офіційно зафіксований у 892 осіб. При цьому в Україні кількість заражених вже досягла більше 6 тисяч. Сьогодні, 21 квітня, мер столиці Віталій Кличко розповів про виплати, які отримають медики, які лікують хворих COVID-19.

Київські лікарі, які працюють з пацієнтами зараженими коронавірусом, а також з тими, у кого підозрюється COVID-19, отримали доплати.

"Місто встановило їм доплату в розмірі дев'яти посадових окладів. На це Київ з міського бюджету виділив майже 10,8 мільйона гривень. Таким чином лікарі за березень отримають в середньому від 30 до 50 тисяч гривень, медсестри - 25-30 тисяч, а молодший медичний персонал - 20-25 тисяч гривень ", - заявив мер Києва під час свого брифінгу.

Брифінг мера Києва Віталія Кличка (відео: YouTube)

В середньому доплата за березень таким лікарям становить 17 тисяч гривень, 13 тисяч - медсестрам, 11 тисяч - молодшому медичному персоналу.

Кличко зазначив, що премію за березень також отримають працівники Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, а саме медики виїзних бригад і санітари, які займалися дезінфекцією автомобілів.

В середньому лікарі Центру отримають додатково 9,8 тисяч гривень, фельдшери - 5,5 тисяч, а санітари - 1,9 тисяч гривень.

Нагадаємо, що в Моз озвучили сумну статистику летальних випадків від COVID-19.

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