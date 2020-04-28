Скільки га землі ми зможемо купити і коли: це важливо знати

Закон про ринок землі був підписаний у вівторок, 28 квітня, президент України Володимиром Зеленським. Він почне діяти лише з 1 липня 2021 року. Однак пункт другого розділу "Про внесення змін у деякі законодавчі акти України про обіг земель сільськогосподарського призначення" набирає чинності з дня опублікування закону про ринок землі.

За законом землі сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності під продаж не потраплять. А до 2023 року тільки фізособи з українським громадянством зможуть купувати землю – не більше 100 гектарів на одну фізичну особу.

Юридичні особи зможуть купувати землю в Україні з 1 січня 2024 року і в кількості не більше 10 тисяч гектарів.

Іноземці зможуть придбати українську землю тільки, якщо такі операції схвалить всеукраїнський референдум. Якщо таке станеться, то іноземці не зможуть купити ділянку в 50-кілометровій зоні від кордону.

Розплатитися за один гектар землі можна буде лише безготівковим способом і всі кошти будуть контролюватися податковою службою.

Ціна однієї ділянки сільськогосподарського призначення не може бути нижчою від нормативної оцінки й ця норма буде діяти до 1 січня 2030 року.

За попередньою оцінкою експертів, вартість одного гектара землі складе від 2 до 3 тисяч доларів. Через кілька років ця ціна може зрости до 5 тисяч доларів, а у 2026 році – до 10 тисяч доларів.

Крім того, кожен українець має право отримати до двох гектарів землі для ведення сільського господарства безкоштовно. Після вступу в силу – пай можна буде продати. Для садівництва українці зможуть оформити безкоштовно 0,12 га.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, скільки українці можуть оформити землі безкоштовно і як це зробити.