Скільки діє COVID-сертифікат за кордоном і як ним користуватися

Як довго дійсні covid-сертифікати

Нещодавно МОЗ разом з Мінцифрою і НСЗУ змінили терміни відображення COVID-сертифікатів в "Дії". Але зміна терміну відображення сертифіката в додатку ніяк не впливає на термін дії документа. Зміна терміну відображення covid-сертифікатів в "Дії" впливає тільки на те, скільки часу сертифікат буде відображатися в додатку.

Скільки ж часу можна користуватися українським covid-сертифікатом за кордоном?

Це залежить від правил кожної країни-члена довірчої мережі COVID-сертифікатів. Терміни дії сертифіката вважаються від дати щеплення.

Переважно терміни наступні:

1-я доза-30 днів

2-я доза-270 днів

3-я (бустерна) доза - 270 днів.

Однак терміни можуть бути і довші, і коротші. МОЗ рекомендує уточнювати дані на сайті МЗС потрібної країни або за допомогою сервісу reopen.europa.eu.

Українцям рекомендують зробити чергове щеплення від COVID-19, Якщо ви не отримували вакцину жодного разу або прийшов термін робити бустерну дозу відповідно до рекомендацій лікарів тієї країни, де ви знаходитесь. І отримати вже там підтверджуючий документ