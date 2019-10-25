Скільки будемо заохочувати таких Зайцевих: незвичайна ДТП із "сальто" в Києві обурила мережу (фото)

Жінка після аварії від проходження тесту на вміст алкоголю в крові відмовилася
У Києві п'яна жінка за кермом легковика Hyundai влаштувала ДТП і примудрилася "припаркувати" автомобіль у перевернутому стані на проїжджій частині. Незвичайна аварія сталася на Набережному шосе вночі 25 жовтня. Про це передає "Київ Оперативний" на Facebook-сторінці.
Також в мережі опублікували фото з місця події.
Правоохоронці запропонували водійці-невдасі пройти тест на стан сп'яніння, однак жінка відмовилася.
Пані на Hyundai (номер AA1220KX) рухалася на Набережному шосе в бік Поштової площі, і близько половини другого ночі в результаті "невмілого і нетверезого маневрування" потрапила в аварію
Авто почало кидати по дорозі, після чого легковик наїхав на відбійник.
"Від останнього маневру автомобіль опинився на даху", - йдеться у публікації.
У Києві сталася незвичайна ДТП (Фото: facebook.com/KyivOperativ)
Користувачі мережі жваво коментують інцидент на дорозі та "сальто" авто.
Також дана ситуація з нетверезої жінкою-водієм нагадала деяким резонансну смертельну ДТП у Харкові на Сумської.
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