Скільки хворих COVID-19 буде в Україні під Новий рік: лікар озвучила страшний прогноз

Коронавірус в Україні не збавляє обертів і вже до Нового року в країні може бути 15 тисяч інфікованих в добу. Таку думку озвучила лікар-имунолог Алла Волоха. Медик вважає, що на даний момент такі цифри навряд чи можливі, але через місяць є велика ймовірність їх спостерігати.

"Мені все-таки здається, ми не повинні дійти до цієї цифри. Я думаю, це буде врегульовано раніше. Напевно, ми не будемо чекати самого критичного сценарію", - розповіла Волоха "Обозревателю".

За словами лікаря, вже в кінці поточного тижня в Україні може фіксуватися до 9 тисяч нових випадків зараження коронавірусом в добу.

"Враховуючи, як ми рухаємося, по наростаючій, я не виключаю таку ситуацію", - запевняє имунолог.

Але Волоха повідомила, що до кінця цього року Україна може вийти на щодобовий показник у 15 тисяч хворих. На думку доктора, якщо негативна динаміка заражень буде збільшуватися - потрібно буде подумати про часткове посилення карантину.

"У деяких регіонах вони вже майже всі заповнені, і тоді вже виникає питання польових госпіталів. Якщо будуть розгортати польові шпиталі, то, напевно, варто задуматися хоча б про частковий локдаун", – сказала вона.

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