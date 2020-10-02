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Скільки хворий коронавірусом заразний для оточуючих: Комаровський розвіяв головний міф

Автор: Людмила Жукова

Комаровський розповів, скільки часу заразна людина, яка хворіє коронавірусом

Доктор Комаровський розвінчав популярний міф про те, що коронавірусний хворий ще небезпечний для оточуючих протягом 90 днів. Така інформація нещодавно з'явилася в ЗМІ, посилаючись на дослідження певного вченого. Заслужений український лікар повідомив, що людина з COVID-19 заразна для решти не більше трьох тижнів після початку хвороби. Про це він написав у своєму Telegram - каналі.

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"За останніми даними ВООЗ та основних епідеміологічних організацій, інкубаційний період COVID19 становить максимум два тижні, ще тиждень після нормалізації температури і самопочуття людина може бути заразна коронавірусом. Тобто максимум ще 2-3 тижні, не більше. Всього 4-5 тижнів, але ніяк не 90 днів", - написав Комаровський.

Також Комаровський зазначив, що позитивний ПЛР-тест не має ніякого значення до зараження. За його словами, тест виявляє фрагменти вірусу.

"Позитивний тест ПЛР не має ніякого відношення до зараження пацієнта. Він не обов'язково виявляє вірус — він може виявляти фрагменти вірусу. Зрозуміло, що якщо у людини на початку захворювання — вона вчора відчула себе погано або три дні тому у неї був контакт з хворим — взяли тест ПЛР, і він позитивний, то, швидше за все, вірус в організмі є і вона заразна. Але проходить 4 тижні, 6 тижнів, та навіть 90 днів, а тест все ще позитивний, то це однозначно виявляються фрагменти вірусу", - написав лікар.

За словами медика, у нього виникають жахливі сумніви, коли ПЛР-тест вимагають перед вильотом людини в яку-небудь країну.

"Ось саме тому виникають такі жахливі сумніви і обурення, коли тести ПЛР починають вимагати, наприклад, перед польотом кудись. Ось у вас зараз взяли тест — ви зараз здорові, а тест позитивний тому, що інфекція була 3 місяці тому", - повідомив лікар.

Як ми раніше писали, Комаровський розповів, коли закінчиться пандемія коронавірусу.

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