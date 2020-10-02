Скільки хворий коронавірусом заразний для оточуючих: Комаровський розвіяв головний міф

Доктор Комаровський розвінчав популярний міф про те, що коронавірусний хворий ще небезпечний для оточуючих протягом 90 днів. Така інформація нещодавно з'явилася в ЗМІ, посилаючись на дослідження певного вченого. Заслужений український лікар повідомив, що людина з COVID-19 заразна для решти не більше трьох тижнів після початку хвороби. Про це він написав у своєму Telegram - каналі.

"За останніми даними ВООЗ та основних епідеміологічних організацій, інкубаційний період COVID19 становить максимум два тижні, ще тиждень після нормалізації температури і самопочуття людина може бути заразна коронавірусом. Тобто максимум ще 2-3 тижні, не більше. Всього 4-5 тижнів, але ніяк не 90 днів", - написав Комаровський.

Також Комаровський зазначив, що позитивний ПЛР-тест не має ніякого значення до зараження. За його словами, тест виявляє фрагменти вірусу.

"Позитивний тест ПЛР не має ніякого відношення до зараження пацієнта. Він не обов'язково виявляє вірус — він може виявляти фрагменти вірусу. Зрозуміло, що якщо у людини на початку захворювання — вона вчора відчула себе погано або три дні тому у неї був контакт з хворим — взяли тест ПЛР, і він позитивний, то, швидше за все, вірус в організмі є і вона заразна. Але проходить 4 тижні, 6 тижнів, та навіть 90 днів, а тест все ще позитивний, то це однозначно виявляються фрагменти вірусу", - написав лікар.

За словами медика, у нього виникають жахливі сумніви, коли ПЛР-тест вимагають перед вильотом людини в яку-небудь країну.

"Ось саме тому виникають такі жахливі сумніви і обурення, коли тести ПЛР починають вимагати, наприклад, перед польотом кудись. Ось у вас зараз взяли тест — ви зараз здорові, а тест позитивний тому, що інфекція була 3 місяці тому", - повідомив лікар.

Як ми раніше писали, Комаровський розповів, коли закінчиться пандемія коронавірусу.