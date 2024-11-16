"Состоят на 87% из воды". Тренер рассказал, нужно ли есть грибы при похудении

Грибы - это один из самых популярных продуктов в рационе людей, и часто их рекомендуют как замену мяса при похудении. Но так ли это? Могут ли грибы быть полезной альтернативой для тех, кто хочет сбросить лишний вес.
На этот вопрос отвечает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост тренера и нутрициолога Юрия Попко в Facebook.
Самый распространенный и благородный из съедобных грибов - белый гриб. Он растет в лесах по всей Украине, как в лиственных, так и хвойных лесах, и собирается с июня по октябрь.
Часто можно услышать, что грибы заменяют мясо, но так ли это? Если посмотреть на количество белка в 100 г свежих белых грибов, то это всего 3 г белка, что по сравнению с говядиной (20 г белка), рыбой (18 г белка) или куриным филе (29 г белка) очень мало. И сушеные грибы, которые на 87% состоят из воды, оказываются более калорийными, поскольку после высушивания теряется влага, а остаются основные компоненты. Из 1 кг свежих грибов получается всего 100 г сушеных.
Таким образом, чтобы получить такое же количество белка, как в куске мяса, нужно съесть целый ворох грибов - и это еще не будет полноценной заменой мяса. Кроме того, белок в грибах - растительный, и его усвояемость организмом на 15-20% ниже, чем в животных продуктах.
Грибы содержат много клетчатки , что дает ощущение сытости и положительно влияет на микрофлору кишечника. Однако из-за большого количества хитина , который есть в составе грибной клеточной стенки, грибы тяжело перевариваются. Хитин может быть полезен для пищеварения, но не усваивается и не всасывается в кишечнике, поэтому при частом употреблении грибов могут возникнуть проблемы с пищеварением, особенно у детей.
Грибы, особенно дикорастущие, как губки, впитывают все вредные вещества из окружающей среды. Это может стать проблемой, если вы собираете грибы на природе, не зная местности, поскольку они могут накапливать токсины и тяжелые металлы. В то же время искусственно выращенные грибы безопасны, хотя и менее ароматны и вкусны, чем лесные.
Тренер отметил, что грибы - это полезный продукт, который может быть частью сбалансированной диеты, но не заменяйте ими мясо, особенно если ваша цель похудения.
Их можно есть, но не стоит чрезмерно увлекаться ими. Для здоровья и хорошей фигуры лучше придерживаться умеренности и употреблять грибы не более 1-2 раз в неделю.