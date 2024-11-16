"Состоят на 87% из воды". Тренер рассказал, нужно ли есть грибы при похудении

Грибы - это один из самых популярных продуктов в рационе людей, и часто их рекомендуют как замену мяса при похудении. Но так ли это? Могут ли грибы быть полезной альтернативой для тех, кто хочет сбросить лишний вес.

На этот вопрос отвечает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост тренера и нутрициолога Юрия Попко в Facebook.

Самый распространенный и благородный из съедобных грибов - белый гриб. Он растет в лесах по всей Украине, как в лиственных, так и хвойных лесах, и собирается с июня по октябрь.

Белок в грибах - можно ли заменить мясо?

Часто можно услышать, что грибы заменяют мясо, но так ли это? Если посмотреть на количество белка в 100 г свежих белых грибов, то это всего 3 г белка, что по сравнению с говядиной (20 г белка), рыбой (18 г белка) или куриным филе (29 г белка) очень мало. И сушеные грибы, которые на 87% состоят из воды, оказываются более калорийными, поскольку после высушивания теряется влага, а остаются основные компоненты. Из 1 кг свежих грибов получается всего 100 г сушеных.

Таким образом, чтобы получить такое же количество белка, как в куске мяса, нужно съесть целый ворох грибов - и это еще не будет полноценной заменой мяса. Кроме того, белок в грибах - растительный, и его усвояемость организмом на 15-20% ниже, чем в животных продуктах.

Полезные свойства грибов

Грибы содержат много клетчатки , что дает ощущение сытости и положительно влияет на микрофлору кишечника. Однако из-за большого количества хитина , который есть в составе грибной клеточной стенки, грибы тяжело перевариваются. Хитин может быть полезен для пищеварения, но не усваивается и не всасывается в кишечнике, поэтому при частом употреблении грибов могут возникнуть проблемы с пищеварением, особенно у детей.

Безопасны ли грибы?

Грибы, особенно дикорастущие, как губки, впитывают все вредные вещества из окружающей среды. Это может стать проблемой, если вы собираете грибы на природе, не зная местности, поскольку они могут накапливать токсины и тяжелые металлы. В то же время искусственно выращенные грибы безопасны, хотя и менее ароматны и вкусны, чем лесные.

Тренер отметил, что грибы - это полезный продукт, который может быть частью сбалансированной диеты, но не заменяйте ими мясо, особенно если ваша цель похудения.

Их можно есть, но не стоит чрезмерно увлекаться ими. Для здоровья и хорошей фигуры лучше придерживаться умеренности и употреблять грибы не более 1-2 раз в неделю.