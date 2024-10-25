Сбросить 6 кг к Рождеству. Тренер назвала простой способ похудеть, не отказываясь от вкусностей

Как похудеть к Рождеству на 6 кг?

Многие считают, что праздничный сезон – это время набора веса, но на самом деле вы можете потерять вес к Рождеству.

По словам Лорен Скалли, известного этого можно добиться с помощью некоторых умных трюков с едой. Она настаивает на том, что вы можете не отказываться от любимых блюд.

Лорен поделилась своими лучшими советами по потере килограммов перед праздничным сезоном, предполагая, что разумный выбор пищи может привести к значительной потере веса.

Ее советы как раз для тех, кто хочет поправить свое здоровье до начала праздников. В недавнем видео Лорен показала, как простые изменения в диете могут иметь большое значение. Вам всего-навсего нужно заменять вредные продукты более здоровыми.

Также очень важно употреблять белок в каждый прием пищи.

На обед Лорен предлагает приготовить домашний томатный суп в сочетании с черным хлебом, подчеркивая, что углеводов не стоит опасаться, пытаясь похудеть.

Она также предложила добавить вареную курицу в суп для дополнительного увеличения белка, который может помочь дольше утолить голод.

На ужин энтузиастка здорового питания порекомендовала картофель в мундире как отличный выбор, и добавить к нему курицу.

Она подчеркнула, что это конкретное блюдо содержит чуть более 400 калорий, что гарантирует вам сытость.