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Сбросить 6 кг к Рождеству. Тренер назвала простой способ похудеть, не отказываясь от вкусностей

Тренер поделилась способом похудеть (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Фитнес-тренер поделилась, как скинуть 6 кг перед Рождеством, не отказываясь от своих любимых блюд.

Что именно нужно сделать, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok тренера Лорен Скалли.

Как похудеть к Рождеству на 6 кг?

Многие считают, что праздничный сезон – это время набора веса, но на самом деле вы можете потерять вес к Рождеству.

По словам Лорен Скалли, известного этого можно добиться с помощью некоторых умных трюков с едой. Она настаивает на том, что вы можете не отказываться от любимых блюд.

Лорен поделилась своими лучшими советами по потере килограммов перед праздничным сезоном, предполагая, что разумный выбор пищи может привести к значительной потере веса.

Ее советы как раз для тех, кто хочет поправить свое здоровье до начала праздников. В недавнем видео Лорен показала, как простые изменения в диете могут иметь большое значение. Вам всего-навсего нужно заменять вредные продукты более здоровыми.

Также очень важно употреблять белок в каждый прием пищи.

На обед Лорен предлагает приготовить домашний томатный суп в сочетании с черным хлебом, подчеркивая, что углеводов не стоит опасаться, пытаясь похудеть.

Она также предложила добавить вареную курицу в суп для дополнительного увеличения белка, который может помочь дольше утолить голод.

На ужин энтузиастка здорового питания порекомендовала картофель в мундире как отличный выбор, и добавить к нему курицу.

Она подчеркнула, что это конкретное блюдо содержит чуть более 400 калорий, что гарантирует вам сытость.

@leanwithlaurenx

Here’s another meal plan example girls!

Кстати, 47-летняя женщина похудела на 30 кг меньше, чем через год, благодаря двум простым изменениям.

Напомним, что персональный тренер рассказала, сколько времени нужно "держать диету", чтобы получить тело мечты.

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