Сколько жиров надо потреблять при похудении и какие лучше всего

Масло - продукт с наибольшей энергетической плотностью среди всех пищевых продуктов (900 ккал/100 г). В то же время потребление жиров вызывает много споров и мифов, особенно в мире, где избыточная калорийность пищи приводит к пандемии ожирения.
Какие именно надо употреблять жиры при похудении и в каком количестве, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение в Facebook тренера и нутрициолога Виктора Мандзяка.
В 1 грамме жира содержится 9 ккал - более чем вдвое больше, чем в белках или углеводах. Это означает, что чрезмерное потребление жиров быстро превышает калорийную норму, что способствует набору веса. Однако исключать жиры из рациона - неправильно, ведь они необходимы для усвоения жирорастворимых витаминов (A, D, E, K), синтеза гормонов и обеспечения организма энергией.
Самыми ценными омега-3 являются эйкозапентаеновая (ЭПК) и докозагексаеновая (ДГК) кислоты, которые положительно влияют на мозговую деятельность, метаболизм и сердечно-сосудистую систему. Их лучше всего получать из морской рыбы, ведь конверсия омега-3 из растительных источников ограничена.
Жиры - это необходимый компонент рациона, но их употребление требует обдуманного подхода. Баланс между омега-6 и омега-3, умеренность в количестве и разнообразие источников - ключ к здоровому питанию.
Напомним, что тренер назвал вещь №1, которая нужна для потери веса.
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