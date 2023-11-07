"Сколько погубили душ?" Усик "нокаутировал" Фарион за оскорбление военных

Ирина Фарион выступила с заявлениями по поводу языка. Она сказала, что военные, которые говорят на русском, нельзя называть украинцами. Ее заявления вызвали шквал гнева, и она стала получать ответы от разных известных украинцев. В этот раз ей ответил украинский боксер Александр Усик.
Что сказал Ирине Фарион боксер, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео с Александром Усиком.
"Стих посвящается Ирине Фарион. Смотрите, Ирочка, я одет, все, как вы любите", - сказал боксер.
Далее он зачитал стихотворение на русском языке:
Фарион свой рот открыла - и полезло изо рта.
Мусор видит эта дива, поливает не щадя:
"Если б я была у власти - всех бы научила я,
Как вести себя, как думать, как вам жить сказала б я!"
Дорогая вы Ирина. Сколько погубили душ?
Сколько написали писем вы в "контору красных груш"?
В молодости вы активно представляли КПСС [тут не в склад, вибачаюсь],
А сейчас кричите громко, что "враги все, это стресс!"
Вы агент Кремля, уж точно, тут и к бабке не ходи.
Я желаю вам досрочно счастья, радости, любви!
В конце Александр обратился к военным.
"Всем ребятам, которые защищают нашу страну - уважение! Невероятное уважение! Слава Украине!" - сказал спортсмен.
Ранее мы писали, что омбудсмен Украины отреагировал на заявления Фарион об "азовцах" и обратился в СБУ.
А еще рассказывали, что командир полка "Азов" жестко разнес Фарион.