"Сколько процентов мужчин учили детей материть русню?" Интересные статистические факты из шоу "Хто зверху?"

Сколько процентов мужчин кардинально меняли внешний вид по просьбе девушки?

Оказалось, что только 21% парней готовы на такие поступки.

Съемки шоу "Хто зверху?" (фото: Новый канал)

Сколько процентов женщин никогда не ссорились с мужчиной из-за разбросанных вещей?

31% представительниц прекрасной половины человечества действительно не вступают в спор из-за такого бытового вопроса.

Съемки шоу "Хто зверху?" (фото: Новый канал)

Сколько процентов мужчин учили детей материть русню?

12% мужчин признались, что действительно делали такое хотя бы раз.

Съемки шоу "Хто зверху?" (фото: Новый канал)

Сколько процентов женщин хотя бы раз шли в магазин за хлебом и возвращались только с хлебом?

По статистике, которую собрала команда шоу "Хто зверху?", 62% девушек девушек совершают рациональные покупки.

Съемки шоу "Хто зверху?" (фото: Новый канал)

Сколько процентов мужчин приходило на свидание вместе с другом?

37% представителей сильной половины человечества не стеснялись прийти на встречу с девушкой, прихватив товарища.

Съемки шоу "Хто зверху?" (фото: Новый канал)

Сколько процентов женщин не смеются над шутками любимого, если им действительно не смешно?

Оказалось, что 42% девушек честно реагируют на юмор мужчины.

Съемки шоу "Хто зверху?" (фото: Новый канал)

Сколько процентов мужчин действительно читали Камасутру?

20% парней признались в этом.

Съемки шоу "Хто зверху?" (фото: Новый канал)