"Сколько процентов мужчин учили детей материть русню?" Интересные статистические факты из шоу "Хто зверху?"

Вышел четвертый выпуск развлекательного шоу "Хто зверху?" с Лесей Никитюк и Богданом Шелудяком. В женской команде сыграли Оля Полякова, Даша Астафьева и Оля Цыбульская. А в мужской были Евгений Клопотенко, водитель "LeМаршрутки" Богдан Богданович и Амадор Лопес.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на эфир делится интересной статистикой об украинцах, которую собирают для бонусных раундов шоу Нового канала.

Сколько процентов мужчин кардинально меняли внешний вид по просьбе девушки?

Оказалось, что только 21% парней готовы на такие поступки.

Съемки шоу "Хто зверху?" (фото: Новый канал)

Сколько процентов женщин никогда не ссорились с мужчиной из-за разбросанных вещей?

31% представительниц прекрасной половины человечества действительно не вступают в спор из-за такого бытового вопроса.

Съемки шоу "Хто зверху?" (фото: Новый канал)

Сколько процентов мужчин учили детей материть русню?

12% мужчин признались, что действительно делали такое хотя бы раз.

Съемки шоу "Хто зверху?" (фото: Новый канал)

Сколько процентов женщин хотя бы раз шли в магазин за хлебом и возвращались только с хлебом?

По статистике, которую собрала команда шоу "Хто зверху?", 62% девушек девушек совершают рациональные покупки.

Съемки шоу "Хто зверху?" (фото: Новый канал)

Сколько процентов мужчин приходило на свидание вместе с другом?

37% представителей сильной половины человечества не стеснялись прийти на встречу с девушкой, прихватив товарища.

Съемки шоу "Хто зверху?" (фото: Новый канал)

Сколько процентов женщин не смеются над шутками любимого, если им действительно не смешно?

Оказалось, что 42% девушек честно реагируют на юмор мужчины.

Съемки шоу "Хто зверху?" (фото: Новый канал)

Сколько процентов мужчин действительно читали Камасутру?

20% парней признались в этом.

Съемки шоу "Хто зверху?" (фото: Новый канал)