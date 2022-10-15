За сколько украинцы могут купить бюджетное авто и на какие машины особый спрос

В Украине на рынке автомобилей среди предложений в бюджетном сегменте наблюдается повышенный интерес к подержанным машинам на дизеле, при этом - после весеннего "бума" на альтернативный вид горючего - сохраняется значительный спрос на гибриды.
Об этом Styler рассказали аналитики OLX Авто.
Таким образом, нынче спрос на гибридные автомобили сравнялся с машинами на бензине.
Как свидетельствуют данные сервиса, за месяц - период с 13 сентября по 13 октября - покупатели чаще всего интересовались покупкой авто с таким типом топлива:
В течение месяца среди предложений по продаже подержанных автомобилей бюджетного ценового диапазона - до 5 тысяч долларов - высокий интерес у потенциальных покупателей наблюдался на машины 2019 года выпуска (в среднем 17 отзывов на 1 объявление на сайте OLX).
На втором месте по популярности - авто 2018 года.
"Также покупатели продолжают активно отзываться на более старые модели автомобилей - в пятерку самых популярных по отзывам вошли авто 1980-х годов выпуска", - комментируют аналитики ситуацию со спросом.
Данные OLX Авто за период с 13 сентября по 13 октября 2022
Анализируя спрос на отдельные модели стоимостью до 5 тысяч долларов, чаще всего украинцы интересовались покупкой моделей Ford Sierra и Daewoo Nexia.
В топ-5 самых популярных авто также вошли внедорожники Jeep Cherokee 90-х годов выпуска.
За последний месяц высокий спрос среди покупателей имели также Renault Kangoo Express и Renault 21 а также Mercedes-Benz 300 и Mercedes-Benz Vito.
Несмотря на небольшое количество предложений, покупатели активно интересовались 22-летней BMW 8 Series (в среднем 59 запросов на 1 объявление).
10 самых популярных бюджетных авто за последний месяц (по количеству отзывов на ресурсе)
Данные OLX Авто за период с 13 сентября по 13 октября 2022
Напомним, ранее мы рассказывали, как отремонтировать кузов авто благодаря двум вещам, которые есть дома у каждого.
А также перед этим писали, когда водителям следует заменить резину с летней на зимнюю, и что нужно учесть при "переобувании" к холодам.