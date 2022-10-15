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За сколько украинцы могут купить бюджетное авто и на какие машины особый спрос

Фото: какие бюджетные машины украинцы стали чаще покупать (freepik.com)
Автор: Владимир Костырин

В Украине на рынке автомобилей среди предложений в бюджетном сегменте наблюдается повышенный интерес к подержанным машинам на дизеле, при этом - после весеннего "бума" на альтернативный вид горючего - сохраняется значительный спрос на гибриды.

Об этом Styler рассказали аналитики OLX Авто.

Таким образом, нынче спрос на гибридные автомобили сравнялся с машинами на бензине.

Как свидетельствуют данные сервиса, за месяц - период с 13 сентября по 13 октября - покупатели чаще всего интересовались покупкой авто с таким типом топлива:

  • дизель - 8 отзывов на 1 объявление;
  • бензин - 7;
  • гибридные авто - 7;
  • электромобили - 6;
  • газ - 6.

Какие годы выпуска - в фаворе

В течение месяца среди предложений по продаже подержанных автомобилей бюджетного ценового диапазона - до 5 тысяч долларов - высокий интерес у потенциальных покупателей наблюдался на машины 2019 года выпуска (в среднем 17 отзывов на 1 объявление на сайте OLX).

На втором месте по популярности - авто 2018 года.

"Также покупатели продолжают активно отзываться на более старые модели автомобилей - в пятерку самых популярных по отзывам вошли авто 1980-х годов выпуска", - комментируют аналитики ситуацию со спросом.

Данные OLX Авто за период с 13 сентября по 13 октября 2022

Какие бюджетные авто чаще выбирают

Анализируя спрос на отдельные модели стоимостью до 5 тысяч долларов, чаще всего украинцы интересовались покупкой моделей Ford Sierra и Daewoo Nexia.

В топ-5 самых популярных авто также вошли внедорожники Jeep Cherokee 90-х годов выпуска.

За последний месяц высокий спрос среди покупателей имели также Renault Kangoo Express и Renault 21 а также Mercedes-Benz 300 и Mercedes-Benz Vito.

Несмотря на небольшое количество предложений, покупатели активно интересовались 22-летней BMW 8 Series (в среднем 59 запросов на 1 объявление).

10 самых популярных бюджетных авто за последний месяц (по количеству отзывов на ресурсе)

Данные OLX Авто за период с 13 сентября по 13 октября 2022

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