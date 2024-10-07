Сколько нужно тренировок, чтобы наконец увидеть результат и похудеть

Как худеть и сколько тренироваться

Исследования доказывают, что физические упражнения очень важны для всеобщего самочувствия. На самом деле существуют веские доказательства того, что физическая активность на протяжении всей жизни связана с более длительной продолжительностью здоровья и предотвращение хронических заболеваний.

Кроме того, наиболее эффективным способом сжечь калории являются длительные физические упражнения в сочетании с дефицитом калорий.

Важно отметить, что время, необходимое для достижения физического прогресса, зависит от ваших целей и последовательности диеты и физических упражнений. Кроме того, терпение является ключевым.

Значительная потеря жира занимает несколько месяцев, чтобы увидеть прогресс, хотя некоторые могут увидеть результаты всего за две недели. Для улучшения четкости мышц может потребоваться от одного до двух месяцев, чтобы увидеть результаты. Как правило, вы должны увидеть небольшие, но заметные изменения в первые четыре-шесть недель, но для долгосрочной значительной потери веса потребуется несколько месяцев.

Отслеживая свой прогресс, помните, что вы не должны ориентироваться только на число весов.

Иногда вы можете терять жир и набирать мышцы, что может означать, что вы выглядите и чувствуете себя стройнее, даже если весы не показывают особых изменений; весы – это лишь один маленький кусочек, если таковой есть, в общей головоломке здоровья.

Какие тренировки лучше для похудения?

Доктор Джош Йорк рекомендует совмещать силовые тренировки с сердечно-сосудистыми тренировками с точки зрения здоровья и общего контроля массы тела. Силовые тренировки помогают вам изваять чистую мышечную массу, которая сжигает больше калорий, чем жир, и сохраняет вашу силу и выносливость, чтобы продолжать тренироваться в течение многих лет.

Силовые тренировки очень эффективны при похудении.

Что касается кардиотренировки, рассмотрите такие виды деятельности, как пешие прогулки, езда на велосипеде, бег трусцой, быстрая ходьба или плавание. Хитрость состоит в том, чтобы выбрать упражнения, которые вам нравятся и которые вы сможете со временем делать регулярно.

Также рекомендуется включить высокоинтенсивную интервальную тренировку (HIIT) в распорядок дня, чтобы получить самые эффективные и быстрые результаты потери веса.

Новички должны начинать с двух-трех сеансов HIIT в неделю и постепенно переходить до четырех-пяти раз в неделю.

"HIIT является самым эффективным, поскольку он сжигает больше калорий быстрее, чем другие тренировки, и может ускорить ваш метаболизм, заставляя вас сжигать дополнительные калории даже после завершения тренировки", – сказал эксперт.