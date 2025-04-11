Сколько надо спать для похудения: ответ вас очень удивит

Не знаете, сколько сна на самом деле нужно для эффективного похудения? Откройте для себя шокирующую правду о взаимосвязи между качественным ночным отдыхом и потерей лишнего веса, что подтверждено научными исследованиями.

Сколько же надо спать для того, чтобы худеть - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Наш организм - это сложная система, где все процессы взаимосвязаны. Недостаточный сон нарушает гормональный баланс, что непосредственно влияет на метаболизм и аппетит. Когда мы не высыпаемся, уровень гормона голода (грелина) растет, а уровень гормона насыщения (лептина) снижается. Это приводит к повышенному чувству голода, тяге к калорийной и нездоровой пище, особенно к простым углеводам и жирам.

Гормональная буря из-за недосыпания

Хроническое недосыпание также повышает уровень кортизола - гормона стресса. Высокий уровень кортизола стимулирует накопление висцерального жира (опасного жира вокруг внутренних органов), а также может приводить к инсулинорезистентности, что затрудняет процесс похудения и повышает риск развития диабета 2 типа.

Влияние сна на пищевое поведение

Люди, которые регулярно недосыпают, чаще делают нездоровые пищевые выборы. Уставший мозг менее способен противостоять соблазнам и контролировать импульсивное желание съесть что-то сладкое или жирное. Кроме того, из-за нехватки энергии возрастает соблазн получить быстрый заряд калорий из нездоровой пищи.

Сколько же нужно спать для похудения?

Исследования показывают, что оптимальная продолжительность сна для взрослого человека составляет 7-9 часов в ночь. Именно такое количество сна позволяет поддерживать здоровый гормональный баланс, регулировать аппетит и оптимизировать метаболизм.

Менее 7 часов сна

Регулярное недосыпание менее 7 часов значительно повышает риск набора веса и затрудняет похудение. Организм находится в состоянии стресса, что приводит к гормональным дисбалансам и неправильному пищевому поведению.

Более 9 часов сна

Хотя чрезмерный сон может быть признаком определенных проблем со здоровьем, в контексте похудения он обычно не является прямой причиной набора веса. Тем не менее, важно обратить внимание на качество сна, ведь длительный, но неглубокий сон может не принести желаемого эффекта.

Научные доказательства, которые вас удивят

Исследование, опубликованное в Annals of Internal Medicine, показало, что люди, которые спали 5,5 часов в ночь во время диеты, потеряли на 55% меньше жира по сравнению с теми, кто спал 8,5 часов, при одинаковом количестве потребленных калорий.

Другое исследование, опубликованное в American Journal of Clinical Nutrition, обнаружило, что даже одна ночь недосыпания может привести к увеличению потребления калорий на следующий день на 20%.

Мета-анализ нескольких исследований показал четкую связь между хроническим недосыпанием и повышенным риском развития ожирения.

Качество сна важнее количества?

Хотя продолжительность сна имеет большое значение, его качество также критически важно для похудения. Прерывистый сон, частые пробуждения ночью, поверхностный сон не позволяют организму полноценно восстановиться и регулировать гормоны.