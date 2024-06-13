Сколько нужно приседать, чтобы получить подтянутые и упругие ягодицы

О подтянутых ягодицах мечтает, пожалуй, каждая девушка. Приседания часто называют наилучшим упражнением, которое помогает достичь такого результата. Следует знать, существует ли магическое число, которое приведет к красивым подтянутым ягодицам.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That!

Роль приседаний

Прежде чем погрузиться в специфику приседаний для подтяжки ягодиц, важно понять анатомию ягодичных мышц.

Седалищные мышцы состоят из трех основных мышц: большой ягодичной мышцы, средней и малой. Большой является самым большим и отвечает за разгибание бедер, что является решающим для таких движений, как приседания, прыжки и бег.

Приседания - это комплексное упражнение, которое привлекает одновременно несколько групп мышц, включая подколенные сухожилия и ягодичные мышцы.

Однако эффективность приседаний в укреплении ягодиц зависит от нескольких факторов, включая частоту, интенсивность и форму.

Периодичность и последовательность

Последовательность является ключом к результатам приседаний. Хотя нет однозначного ответа на то, сколько приседаний следует делать. Важно включить их в распорядок тренировок по крайней мере два-три раза в неделю.

Последовательное выполнение приседаний со временем поможет нарастить мышечную массу и увеличить общую силу ягодичных мышц.

Правильная форма

Независимо от того, сколько приседаний вы делаете, правильная форма имеет решающее значение во избежание травм и максимизации результатов.

Чтобы правильно выполнить приседания, встаньте, расставив ноги на ширине плеч и опустите тело, словно сидите на спинке кресла. Во время опускания держите грудь приподнятой, колени расположены над пальцами ног, а вес направьте на пятки.

Старайтесь присесть, пока ваши бедра не станут параллельными земле, затем протолкните пятки, чтобы вернуться в исходное положение.

Как накачать ягодичную мышцу

Приседания со штангой на спине: 4 подхода по 8-10 повторений

Погрузите штангу соответствующим весом и разместите ее на верхней части спины. Выполняйте приседания со штангой, сосредотачиваясь на поддержании правильной формы.

Приседания с гантелями: 3 подхода по 12-15 повторений

Держите гантель обеими руками перед телом и встаньте, расставив ноги шире, чем на ширине плеч. Присядьте, держа грудь приподнятой и следите за пальцами ног.

Приседания со скачками: 3 подхода по 10-12 повторений

Выполните приседания в прыжке, присев и отпрыгивая. Мягко приземлитесь и сразу опуститесь в следующее приседание.