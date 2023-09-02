Сколько нужно работать украинцам, чтобы купить жилье в Польше: сравнение цен

Где рынок недвижимости развит лучше

В Польше с июля действует новый ипотечный кредит на покупку квартиры под 2% годовых в злотых. Программа рассчитана на покупку первой квартиры, и пользуется большим спросом. Ссуду можно получить на 10 лет, а первоначальный взнос составляет всего 10%.

Это, по меньшей мере, один фактор, способствующий динамичному развитию польского рынка недвижимости.

"Украинский рынок недвижимости переживает не лучшие времена: квартиры неплохо покупают в Киеве и на западе страны. Столица считается самым защищенным городом в Европе, а на запад едут переселенцы. Однако могу сказать, что сейчас продается только треть квартир по сравнению с периодом до полномасштабного российского вторжения" , - рассказывает основатель девелеперской компании Игорь Черненко.

Но представитель международной компании RE/MAX Юлия Лесик убеждена, что потенциал спроса в Украине значительно выше, чем у Польши.

"Ведь жители Украины нуждаются и в дальнейшем будут нуждаться в качественном жилье, уже сейчас есть немалый запрос на это. В то время как рынок Польши уже перенасыщен предложениями", - объясняет она.

Эксперт также убеждена, что рынок недвижимости Польши претерпел изменения после 24 февраля 2022 года. Дело в том, что несколько недель был перебой в поставках строительных материалов, поэтому некоторые сроки строительства затянули.

"Кроме того, война в Украине оказала заметное влияние на настроения польских покупателей - многие откладывали решение о покупке недвижимости или вообще отказались от этой идеи. Однако потребители быстро привыкли к новой реальности", - рассказывает Юлия.

Положительные изменения претерпел также рынок аренды, ведь массовый наплыв беженцев повлек за собой "бум" спроса. Поэтому в целом украинцы способствуют развитию недвижимости Польши.

Сколько в Польше стоит жилье

По словам Игоря Черненко, средняя стоимость жилья в Польше составляет 9 000 злотых за квадратный метр, что эквивалентно 80,2 тысяч гривен. Ситуация значительно отличается в зависимости от города.

Анализ объявлений демонстрирует следующие цены за квадратный метр в разных городах:

Варшава - 18-19 000 злотых (160-170 000 гривен)

Краков - за 17-18 000 злотых (152-160 000 гривен)

Вроцлав - 15,5-16 000 злотых (138-143 000 гривен)

Лодзь - 8-8 500 злотых (71-76 000 гривен)

Это в несколько раз выше, чем в украинских городах. Например, в Киеве в среднем жилье стоит примерно 50 000 гривен, во Львове - 48 000 гривен, в Ужгороде и Днепре - по 46 000 гривен, а в Одессе - 37 000 гривен за квадратный метр.

Цены на недвижимость в Украине.

Обычно поляки предпочитают двух- и трехкомнатные квартиры.

"Рынок недвижимости Польши оживает после проседания через пандемию Covid-19, поэтому растет количество инвестиционных сделок. То есть квартиры покупают для перепродажи или последующей сдачи в аренду", - отмечает эксперт.

Сколько нужно работать, чтобы купить жилье в Польше

Если вы хотите приобрести жилье в Польше, то конечно все зависит от ваших запросов и уровня заработка.

К примеру, вы нашли двухкомнатную квартиру площадью 35 квадратных метров в новостройке Кракова за 735 000 злотых. Это реальная квартира с польского сайта продажи недвижимости.

Скриншот: krakow.nieruchomosci-online.p

В гривнах сумма за квартиру составляет 6 577 138. Ваша заработная плата составляет 35 000 гривен. Если вы будете покупать эту квартиру в рамках ипотечного кредита, тогда первый взнос будет равен 657 713 гривен. Чтобы собрать такую сумму за год, ежемесячно нужно откладывать почти 55 000 гривен. Если разбить ее на три года, то уже по 19 тысяч, но стоит учесть, что цена может вырасти.

В таком случае следует подумать, как сгенерировать дополнительный доход или значительно повысить основной.

Представим, что вы внесли первый вклад в ипотеку. Теперь вам осталось за 10 лет выплатить 5 919 425 гривен. Чтобы вовремя закрыть ипотеку, нужно ежегодно откладывать 16 218 гривен + процент за кредит, который может меняться.

Таким образом, видим, что для того, чтобы приобрести жилье в Польше нужно от 13 до 15 лет работы. Вместе с тем следует понимать, что подсчеты относительные и зависят от многих факторов, главными из которых являются динамичность рынка, уровень заработка и запрос.