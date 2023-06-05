"Сколько наших детей будут убивать, я не знаю": 6-летний Давид чудом выжил после ракетного удара по Днепру

В больницах остаются 12 раненых

Сейчас в больнице Днепра находятся на лечении еще 12 человек, еще 9 отпустили восстанавливаться дома. Среди тех, кто в больнице - трое детей, всем мальчикам сделали операцию, и они идут на поправку.

Одного пациента уже перевели в хирургическое отделение, а 6-летний Давид и 15-летний Александр пока остаются в реанимации. Вместе с Давидом рядом раненая мама. Папа тоже сильно пострадал, он сейчас в другой больнице.

Отец спас ребенку жизнь быстрой реакцией

Мама Давида рассказала, что семья готовилась к выпускному мальчика из детского сада - праздник был запланирован на воскресенье. Вечером 3 июня они успели поужинать и раздался вдруг мощный взрыв.

Отец успел отбросить сына на пол. Это спасло Давида от самых больших обломков.

"Вдруг все стало серое! Я ничего не видел! Мама говорила, где Давид? Вышли из квартиры босые. Прыгнули через бордюр, потому что была развалена лестница. Сколько наших детей будут убивать, я не знаю…" - делится 6-летний малыш.

Погибла 2-летняя Лиза

"Чтобы все это закончилось! И все! Погиб двухлетний ребенок, мы вместе гуляли на площадке. Я знаю ее маму, знаю эту девочку", - со слезами рассказывает Анжела Спицкая, мама Давида.

Мама Лизы сейчас в реанимации - в очень тяжелом состоянии. За ее жизнь сейчас борются врачи. Отец девочки работает в правоохранительных органах, в момент ракетного удара он был на работе. Он вместе со спасателями искал своих родных под завалами. Тело 2-летней Лизы нашли спустя несколько часов.

"Мать сейчас без сознания, в состоянии комы. У нее тяжелая черепно-мозговая травма, повреждение позвоночника, ребер, удаление селезенки. Угроза жизни остается, 50 на 50, она тяжелая", - констатируют медики.