Сколько стоит калий йодид в аптеках и где его еще можно купить: список с адресами

Цены на калий йодид

В Киеве стоимость препарата колеблется от 87 до 200 гривен, но средняя цена держится на уровне 100 гривен за пачку из 10 таблеток.

Карта с ценами на калий йодид (скриншот: tabletki.ua)

Если будете покупать йодид калий в жидком виде, то заплатите примерно 50 гривен за 50 мл. Следует также заметить, что именно в этой форме препарат найти достаточно сложно.

Скриншот: apteka911.ua

Кроме того, можно приобрести порошок калия йодида, чтобы сделать раствор. Правда и этот препарат уже успел стать дефицитным. Поэтому самый близкий к Киеву город, где можно его приобрести, Ирпень. Там он стоит 45 гривен за флакон.

Скриншот: tabletki.ua

Где еще можно купить таблетки калия йодида в Киеве

Пока его можно найти в 15 аптеках столицы по адресам: