"Сколько фестивалей мог зажечь своим драйвом". На фронте погиб известный рок-музыкант

Что известно о павшем воине

Михаил Балахтар был одним из основателей группы Сердечный приступ в городе Черновцы. За время своего существования коллектив выпустил три студийных альбома. Среди самых известных их песен - "Субкультура", "Punk Girl", "Звони".

Михаил Балахтар с другими участниками Сердечного Приступа (фото: facebook.com/SNBand.UA)

После начала полномасштабного вторжения музыкант вступил в ряды ВСУ.

"От российской агрессии погиб наш самый талантливый барабанщик Майкл. Все, кто с ним знаком, знают, каким он был добрым, открытым, иногда по-милому наивным, но целеустремленным и преданным! Спасибо, Мишка, за весь твой вклад в развитие украинского панк- года! Сколько еще фестивалей мы могли зажечь драйвом и энергетикой... нереальная потеря, с которой придется жить... Покойся с миром, Мишань! Слава Герою!" - написали коллеги погибшего героя.

Михаил Балахтар (фото: facebook.com/SNBand.UA)

У Михаила осталась жена и ребенок.

Пока о деталях его гибели и дате похорон не сообщают.