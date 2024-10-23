Сколько вам действительно нужно ходить, чтобы похудеть? Лучшие врачи назвали ответ

Ходьба – это бесплатный и простой способ получить больше движения в течение дня и сжечь калории. Но сколько действительно нужно ходить, чтобы похудеть?

На этот вопрос отвечает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Womans world.

Сколько нужно ходить в день, чтобы похудеть?

Мы все слышали о цели делать 10 000 шагов в день. Но откуда оно взялось? Согласно легенде, это была маркетинговая схема, разработанная во время Олимпиады в Токио в 1964 году. В то время компания начала продавать японский шагомер под названием, что в свободном переводе означает "10 тысяч шагов". Но даже если это число произвольное, многие эксперты сходятся во мнении, что достижение 10 тысяч шагов является важной целью как для вашего здоровья, так и для потери веса.

На самом деле дальнейшие исследования показали, что это полезный маркер. Так, в American Journal of Health Promotion сообщили, что люди, которые постоянно сидели, и начали делать более 9500 шагов ежедневно в течение 36 недель, претерпели заметные изменения в составе своего тела.

Эти люди достигли 2% снижения процента жира в организме, потеряли 2 килограмма жира и получили стройные бедра и талию.

При этом нет магического числа для подсчета шагов, это все индивидуально.

Сколько нужно ходить, чтобы похудеть?

Как показывает наука, чтобы похудеть на полкилограмма, вам придется пройти примерно 70 тысяч шагов. Это эквивалентно 10 тысячам ежедневных шагов в течение недели.

Мета-анализ 20 000 пожилых людей, которые проходили от 6000 до 9000 шагов ежедневно, показал, что 50 % этих людей имели меньший риск сердечно-сосудистых заболеваний по сравнению с теми, кто проходит 2000 шагов ежедневно.

Другое исследование 2022 года, опубликованное в журнале Medicine & Science in Sports and Exercise, показало, что в среднем 12 тысяч шагов в день было эффективным для похудения, поскольку оно уменьшало индекс массы тела и сантиметры на талии.

Знайте, что любое движение лучше, чем полное его отсутствие.