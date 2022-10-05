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Сколько действует электронный рецепт на лекарства и как получить бумажный вариант

Как долго действует электронный рецепт (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Украине врачи выписывают гражданам электронные рецепты на "Доступные лекарства". В частности, такие препараты нужно принимать регулярно и непрерывно. Также следует знать, как долго действует рецепт на лекарства.

Об этом сообщает Национальная служба здоровья Украины в Telegram.

Электронный рецепт - удобный и современный инструмент, позволяющий врачу быстро выписывать рецепт пациентам

Срок действия электронного рецепта составляет 30 дней со дня выписки.

Новый электронный рецепт на "Доступные лекарства" и инсулин врач сможет выписать до истечения срока предыдущего рецепта:

  • за 7 дней, если предыдущий рецепт рассчитан на 21 и более дней;
  • за 3 дня, если лекарства в предыдущем рецепте менее чем на 21 день.

Также специалисты советуют контролировать количество оставшегося лекарства и не ждать до последнего, чтобы получить новый рецепт.

Как получить бумажный рецепт

В настоящее время электронный рецепт работает в рамках программы "Доступное лекарство", "+Инсулины", а также на выписку антибиотиков.

К тому же во время военного положения врачам разрешили выписывать рецепты, как в электронной, так и бумажной форме. Если врач не имеет доступа к ЭСЗ (электронной системе здравоохранения), он может выписать бумажный рецепт, заверенный подписью и печатью врача.

Кроме того, врач может выписывать бумажный рецепт по просьбе пациента.

Добавим, что любой врач, как коммунального, так и частного медучреждения может выписать электронный рецепт на антибиотики.

Ранее мы сообщали, что еще одну группу лекарств перевели на э-рецепт.

Также мы писали, кто может во время войны обратиться к врачу без декларации.

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