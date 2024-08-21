Сколько чашек кофе в день повышают риск сердечного приступа или инсульта

Какая доза опасна

Исследование показало, что потребление более 400 мг кофеина ежедневно повышает артериальное давление и частоту сердечных сокращений, что вынуждает орган работать интенсивнее.

Специалисты медицинского колледжа в Индии заявили, что это количество равно примерно четырем чашкам кофе, 10 банкам кока-колы или двум энергетическим напиткам.

Данные 92 здоровых взрослых показали, что люди медленнее восстанавливаются после быстрой тренировки.

Каждый пятый участник исследования потреблял более 400 мг кофеина в день. Это может поставить здоровых людей под угрозу высокого артериального давления.

Врач Нэнси Кагатхара рассказала, что регулярное потребление кофеина может нарушить парасимпатическую систему, что приведет к повышению артериального давления и частоте сердечных сокращений.

Чрезмерное употребление алкоголя может вызвать такие побочные эффекты, как головная боль, беспокойство и тошнота.

Исследование показало, что люди, потреблявшие более 600 мг кофеина в день - примерно шесть порций кофе, имели значительно повышенные показатели артериального давления.

Чем опасно высокое давление

Высокое артериальное давление повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, деменции, инсульта и почечной недостаточности.

Диетолог британского кардиологического фонда Виктория Тейлор сказала, что умеренное количество чая или кофе - 4-5 чашек в день подойдет большинству людей.

К тому же, некоторые люди более чувствительны к кофеину и могут чувствовать сердцебиение, поэтому целесообразно избегать его.

В то же время кофе повышает пульс и давление, поскольку кофеин возбуждает организм. Так что если вы пьете его регулярно и у вас нет гипертонии, это никак не навредит. Если у вас повышенное давление, тахикардия или стенокардия - обязательно посоветуйтесь со своим врачом.

Кофеин в больших дозах или в индивидуальных случаях может вызвать чрезмерное возбуждение, тревогу, нарушение сна и пищеварения.

Не рекомендуется пить кофе при проблемах с ЖКТ, заболеваниях почек и двенадцатиперстной кишки. Кроме того, этот напиток вымывает из организма кальций и оказывает мочегонный эффект. Поэтому если вы любите кофе, не забывайте следить за водным балансом.