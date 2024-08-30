Скажите до свидания жиру! Какие упражнения лучше всего для похудения

Что нужно знать о жирах

Жиры, такие как углеводы и белки, являются макроэлементами, необходимыми для организма. Они выполняют ряд функций, включая построение клеточных мембран, нервной ткани и гормонов, а также помогают усвоению жирорастворимых питательных веществ, включая витамины А и D.

Наши тела используют жир в качестве энергии и сохраняют излишки для использования в будущем; этот накопившийся жир действует как изолятор и помогает амортизировать жизненно важные органы, кости и другие ткани, защищая их от повреждений.

Хотя употребление чрезмерного количества жира может быть вредным для здоровья, есть определенные типы жира, которые мы должны получать из рациона, поскольку они необходимы для нашего здоровья и благополучия.

Откуда берутся калории?

Ваше тело использует питательные вещества разными способами, поэтому полезно знать, откуда поступают ваши калории. Диетические жиры, например, дают больше сытости больше, чем белки или углеводы, и менее вероятно, что они будут использованы для построения вашего тела.

Организм использует белки, углеводы и жиры следующими способами:

Углеводы

Это основной источник энергии для организма и источник, который организм предпочитает подпитывать физические упражнения.

1 г углеводов = 4 калории.

Белок

Он помогает наращивать мышцы – чем больше вы наращиваете мышц, тем выше скорость метаболизма. Организм также тратит больше калорий, когда он расщепляет белок, известно как термический эффект пищи.

1 г белка = 4 калории.

Жир

Он способствует усвоению витаминов и способствует выработке гормонов и клеточных мембран. Однако, как и в случае с углеводами и белками, если вы употребляете слишком много жира, организм будет его накапливать.

1 г жира = 9 калорий.

Какой тип упражнений лучше всего сжигает жир?

Ваше общее сжигание калорий будет больше, если вы тренируетесь с высокой интенсивностью, но ваше тело сжигает жир более эффективно, когда вы тренируетесь с низкой и умеренной интенсивностью.

Многие тренажеры, такие как беговые дорожки имеют режимы "зоны сжигания жира" (по сути, аэробные упражнения), во время которых ваше тело относительно равно полагается на запасы жира и углеводов для получения энергии. С увеличением интенсивности ваше тело использует преимущественно доступные углеводы (гликоген) для получения быстрой энергии.

Если вы недостаточно подготовлены, чтобы по-настоящему напрягаться, или у вас проблемы со здоровьем или травма, которая мешает вам работать слишком тяжело, тренировки с меньшей интенсивностью подойдут идеально.

Это могут быть любые упражнения, которые вам нравятся, стимулирующие сердцебиение – занятия в тренажерном зале, бег на свежем воздухе, езда на велосипеде, занятия по плаванию и т.д.

Как узнать, сжигаете ли вы жир?

Проще говоря, вы почувствуете, что делаете упражнение, но это будет достаточно удобно.

Тест разговора является полезным показателем: если вы можете вести относительно короткий разговор, не задыхаясь вы находитесь в правильном месте.

Что такое HIIT и как он может помочь сжигать жир?

Противоположностью низкоинтенсивной тренировки является HIIT (высокоинтенсивная интервальная тренировка).

Эта тренировка выполняется с высокой и максимальной интенсивностью, причем бег, езда на велосипеде и круговые тренировки являются типичными видами деятельности.

Невозможно долго работать с максимальными усилиями, поэтому сеанс HIIT длится до 20 минут.

Очевидное преимущество состоит в том, что вы получите такое же общее сжигание калорий, как и во время тренировки низкой интенсивности за гораздо меньшее время.

Таким образом, бег низкой интенсивности, который может длиться час, может иметь такое же сжигание калорий, как 15-минутный тренинг HIIT, что делает эту форму упражнений идеальной, если у вас нет времени.

Во время HIIT ваше тело будет работать преимущественно анаэробно, то есть вы будете генерировать энергию для упражнений без кислорода.

Преимущество использования анаэробных источников энергии состоит в том, что оно вызывает физиологическую адаптацию в вашем теле, которая поможет вам бегать/плавать/велосипедный спорт быстрее и дольше.