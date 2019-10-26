Сказала, що я став дідусем: батько викрадачки малюка під Києвом розповів про доньку (фото)

Викрадачка чотиримісячного немовляти в Коцюбинському під Києвом рішенням Ірпінського райсуду відправлена під нічний домашній арешт, і тепер 26-річної Анастасії Поліщук заборонено залишати місце проживання з восьмої вечора до восьмої ранку по 22 грудня. Дівчина проживає у Святошинському районі столиці, куди приїхала після контузії на фронті на Донбасі.

Уродженка Бердичева Житомирської області отримала освіту вихователя, після чого вирушила до Києва вчитися на журналіста. Під час Революції Гідності дівчина брала активну участь у подіях на Майдані, була медиком-волонтером. Анастасія познайомилася на протестах із Дмитром Глотовим, який став її першим чоловіком.

Анастасія Поліщук (Фото з соцмережі)

Весілля навіть показали по телебаченню - наречена одягла традиційне українське вбрання, а на нареченому була військова форма. Так, після російської інтервенції на Донбасі Глотов вирушив на фронт у складі добровольчого батальйону "Айдар".

Викрадачка дитини під Києвом Анастасія Поліщук мріяла мати дітей (Фото з соцмережі)

Як розповів батько Насті, дочка також була в зоні бойових дій, у Дебальцевму та Слов'янську. Про це передає "Обозреватель".

Він згадує, що дочка завжди тягнулася до дітей, підробляла нянею в столиці, і іноді навіть жила з дитиною, доглядаючи за нею.

Анастасія Поліщук (Фото з соцмережі)

Через деякий час Анастасія і Дмитро розійшлися, і потім у дівчини з'явився інший коханий Олександр К, з яким вони жили в цивільному шлюбі.

"Хто цей чоловік - не знаю, іноді він з'являвся в телефонній розмові. Начебто займався будівництвом", - розповів він і додав, що Анастасія обіцяла приїхати в Бердичів в гості до батьків і сестер разом з коханим, як тільки він на роботі здасть об'єкт і отримає гроші.

Зазначимо, що згідно з даними правоохоронців, цей чоловік в даний час відбуває покарання в місці позбавлення волі.

Після резонансного викрадення немовляти у 19-річної мами в Коцюбинському 23 жовтня і успішної операції поліції по затриманню Поліщук її батьки були шоковані подією.

Маленького Дениса поліції вдалося оперативно знайти (Фото: прес-служба поліції)

Батько Анастасії розповів, що за 3 дні до події дочка заявила йому, що він став дідусем.

"А потім ми дізнаємося, що вона викрала дитину, і бачимо по телевізору. Я не можу до неї погано ставитися, бо вона моя донька. Але і виправдати її вчинок не можу. Мама переживає сильніше мене, адже вона її народжувала", - каже чоловік.

Як розповіла раніше сама Анастасія Поліщук, вона вирішила вкрасти чужу дитину, щоб приховати викидень, а вкрадену дитину хотіла виховувати як власну.

Нагадаємо, 23 жовтня, уся українська громадськість сполошилася новиною про викрадення немовляти в Київській області. Жінка видала себе за волонтерку, втерлась в довіру 19-річної мами і забрала дитину на таксі. Поліція оголосила план "Перехоплення" і вже через п'ять годин знайшла дитину. Сама Поліщук каялась і просила вибачення у наляканої матері, кажучи, що хотіла позичити малюка на час.