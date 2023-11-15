Скарлатина: что это за болезнь, симптомы и как лечить

Скарлатина - это детское инфекционное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем. Из-за болезни в Киеве уже несколько школ объявили карантин и перешли на дистанционное обучение.
Какие симптомы болезни, как лечиться - рассказал РБК-Украина (проект Styler) инфекционист Сергей Федоркив.
Скарлатина - это острое антропонозное бактериальное инфекционное заболевание, которое проявляется интоксикацией, гнойным поражением миндалин ротоглотки и характерной мелкокрапчатой сыпью.
Возбудителем заболевания является бета-гемолитический стрептококк группы А.
Источником инфекции является больной с начала заболевания до 4-5 суток после исчезновения клинических симптомов.
"Основной механизм передачи возбудителей - воздушно-капельный, также реже возбудитель может передаваться от человека к человеку через белье, предметы быта, игрушки. Входными воротами инфекции являются ротоглоточные миндалины", - рассказал Сергей.
Какие могут быть симптомы скарлатины (фото: facebook.com/moz.ukr)
Инкубационный период от нескольких часов до 12 дней.
Типичная форма скарлатины начинается остро: после незначительного остывания температура тела за 6-7 часов повышается до 38,5-40 градусов.
У маленьких детей при этом нередко появляется одноразовая или повторная рвота. Больные жалуются на головную боль, недомогание, болезненность при глотании.
В конце первых суток заболевания (иногда на второй день) появляются характерные пятнистые мелкие высыпания на коже.
Сначала сыпь появляется на шее и верхней части груди, а в течение последующих 2-3 дней распространяется по всему телу.
Скарлатина давно известно заболевание против которого доступно, а главное эффективное лекарство, а именно антибиотики.
Однако возможны осложнения в случаях, когда медицинская помощь не была оказана вовремя. Это лимфаденит, отит, синусит, артрит, миокардит, нефрит.
В случаях нелеченых случаях скарлатины может развиться такое заболевание как ревматизм, при котором поражаются суставы и сердце.
"На помощь врачу приходят экспресс степто-тесты, которые в короткий промежуток времени могут подтвердить или опровергнуть наличие именно стрептококковой этиологии у пациента", - сообщил врач.
Специфической профилактики болезни не существует, то есть вакцин против нее нет.
Однако своевременная изоляция подтвержденных случаев скарлатины может сделать невозможным передачу возбудителя от инфицированного лица к здоровому.
Какая профилактика скарлатины (фото: facebook.com/moz.ukr)
Напомним, что в Киеве некоторые школы объявили карантин из-за вспышки скарлатины.
Ранее мы сообщали, что врач назвала симптомы скарлатины и объяснила, в чем опасность инфекции.