Скандальний нардеп напав на соратника Зеленського: відео бійки

Конфлікт між Барною і Святославом Юрашем з команди Зеленського потрапив на відео
Перед дебатами Зеленського і Порошенко член команди Володимира Олександровича Святослав Юраш побився з народним депутатом Олегом Барною в коридорі телеканалу ZIK. Конфлікт стався після ефіру програми "Гра з вогнем", де обговорювалися дебати і другий тур виборів.
Цікаво, що сам Барна не був на ефірі, а спеціально приїхав на канал, щоб "по-чоловічому" поговорити з Юрашем - скандальному політику не сподобалися слова Юраша з приводу Іловайської трагедії (Юраш нібито сказав, що Порошенко як головнокомандувач "мав вибір між підкріпленням в Іловайськ і парадом, і вибрав парад").
Як видно на відео, після нетривалої словесної перепалки Барна схопив представника команди Зе за горло і кілька разів штовхнув, порвавши тому сорочку.
Конфлікт припинили охоронці каналу: вони спочатку розняли забіяк, а потім вивели нардепа з приміщення.
Член команди Володимира Зеленського Святослав Юраш побився з народним депутатом Олегом Барною
Пізніше учасники конфлікту описали подію на своїх сторінках у соціальних мережах. При цьому Юраш визнав, що бійка сталася через заяву про події під Іловайськом.
Скріншот (facebook.com/sviatoslav.yurash)
А Барна у свою чергу назвав Юраша "бородатим чортом нетрадиційної орієнтації".
Відзначимо, що користувачі соціальних мереж, коментуючи бійку, розділилися на два табори. Деякі вважають, що народний депутат не повинен був так себе вести, а інші навпаки - підтримують Барну.
Раніше ми писали про те, що дебати між Петром Порошенком і Володимиром Зеленським на НСК "Олімпійському" можуть потягнути на дуже велику суму грошей.