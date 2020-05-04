Скандально відомий хірург влаштував п'яну ДТП в Києві (фото)

У Києві ДТП влаштував відомий український лікар Сергій Саволюк. Його авто Volkswagen Polo виїхало на зустрічну смугу вулиці з одностороннім рухом, де уникнуло зіткнення з рухомим транспортом, але врізалося у два припаркованих авто.

Аварія сталася ще 28 квітня о 22:20 на перехресті Межигірської та Набережно-Лугової, але про особу водія стало відомо тільки зараз. Про це повідомляється на Facebook-сторінці dtp.kiev.ua

"У Києві їздять п'яними за кермом навіть шановані лікарі... Від проходження тесту на алкогольне сп'яніння водій відмовився у присутності понятих і свідків", - йдеться в повідомленні.

У Києві ДТП влаштував шанований лікар (фото: facebook.com/dtp.kiev.ua)

Сергій Саволюк - доктор медичних наук, професор і завідувач кафедри хірургії і судинної хірургії Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика.

З'ясувалося, що лікар і раніше попадався на п'яному водінні. Минулого року Саволюка зупинили за порушення ПДР, а драгер показав 1,42 проміле (при допуску 0,2). Але суд виніс рішення на користь хірурга, оскільки він надав довідку від нарколога, що був тверезий.

У Києві ДТП влаштував відомий хірург (скрін: facebook.com/dtp.kiev.ua)

Раніше ми писали, що у Миколаєві за кермом автомобіля помер відомий український спортивний тренер.