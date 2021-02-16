Скандальна педагог Більченко відсторонена від роботи: мене будуть вбивати, як Бузину

"Перше – мене не звільнили. Бо немає жодної статті в трудовому кодексі, коли людину можна звільнити за пост у фейсбуці. А наукових претензій у них до мене немає. Мене неможливо зловити на профнепридатність і звільнити за мою наукову діяльність", - розповіла професор культурології.

За словами педагога, те, що її хочуть притягнути до відповідальності за пости в соцмережах - це смішно. Зараз у неї немає точної інформації, також її не дають її адвокату.

"Мені не відомо, чи сформована така комісія і чи входять в її склад представники СБУ, прокуратури, слідчих органів, які будуть розбирати контент моїх лекцій на предмет наявності в них інформації, яка підриває державний авторитет України і потрапляє під статтю 111 – зрада Батьківщині. Все це смішно. Я читаю лекції по Древньому Сходу і західної філософії постмодерну... Мене просто підвісили в повітрі", - поскаржилася Більченко.

Педагог, як і раніше, отримує зарплату, хоча не працює зі студентами. У неї почалися дуже великі проблеми зі здоров'ям і свою сторінку в Facebook вона закрила. Вважає, що вона вже все зробила для "просвіти" людей.

"Я сподівалася, що все це затихне, як вщухають всі медіахвилі. Але цього не відбувається, загрози посилюються. І я думаю, що вони будуть мене звільняти або вбивати, як Бузину. От і все... Мене просто загнали у кут постійними нападками", - сказала професор.

Більченко розповіла, що зараз дуже страждає через погрози.

"У мене сильно підірвалося здоров'я, почалися кишкові кровотечі, і через 10 днів мене чекає колоноскопія, це без варіантів. На нервах у мене все просто полетіло... Сьогодні була на прийомі у лікаря. З цієї причини я більше не хочу використовувати свою сторінку, як поле прояви бісів. Я показала світу вже достатньо...", - резюмувала вона.