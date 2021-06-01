Скандальна київська блогерка рознесла знімну квартиру і намагалася роздягнутися перед "копами"

На кадрах п'яні молоді люди обурюються приїзду силовиків і виправдовуються, що квартиру розгромили не вони, а їхні друзі.

"Ми з Сергієм спимо... Я - гола. Шість типів Сіріус, а я викуповую типів Сіріус... Ви розумієте, що ми не роз*бали хату, роз*бали хату наші друзі", - обурюється дівчина.

Потім поліцейські сковують наручниками друга блогерки, він обурюється, що у нього травма зап'ястя і так робити не можна. А подруга обіцяє показати копам циц**и в обмін на те, що їх відпустять.

Далі Сергія забрали до райвідділу. А трохи протверезіла блогер разом з поліцейськими поїхала на машині "копів" його визволяти.

Те, що відбувається в квартирі дівчина транслювала на своїй сторінці в Instagram. На кадрах видно, що в квартирі зламане ліжко, у ванній на підлозі вода, а стіни і дзеркала розмальовані чорним.

Скрін: скандальна блогерка з Києва рознесла квартиру (instagram.com/ttiisshhiinnaa)

"Обережно, відео викликає блювотні рефлекси і містить багато нецензурної лайки Скандальна блогерка в черговий раз довела свою тупість і неадекватність. Сьогодні вночі вона з друзями рознесла чергові апартаменти, в яких жила. Двох слів зв'язати не може. Як і її друзі. Дістануться ж комусь такі шматки "щастя", - підписані кадри. Обережно, 18+.

Відео: у Києві блогерка рознесла знімну квартиру (facebook.com/KyivOperativ)

Зазначимо, що це не перша витівка зірки соцмереж. Не так давно вона влаштувала стрілянину з пістолета посеред вулиці під час фотосесії. І в цей же день розгромила знімну квартиру в елітному ЖК. Нібито її попросили з'їхати раніше, хоча завдаток був оплачений наперед.