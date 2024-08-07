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Скандальная звезда сериала "Школа" Василенко призналась в неизлечимой болезни

Лиза Василенко (фото: instagram.com/elizabethvasilenko)
Автор: Иванна Пашкевич

Скандальная украинская блогерша Лиза Василенко, прославившаяся благодаря роли в сериале "Школа", призналась, что у нее диагностировали диабет первой степени, который не лечится.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью инфлюэнсерши для YouTube-канала Mohunidze.

Так, недавно блогерша, которая ранее оскандалилась заявлениями об Украине и сейчас живет в ЕС, показала в своем блоге сыпь на своем теле и лице. Девушка была заплаканная и объяснять, что именно произошло, не стала.

"С этими болячками нет времени на Instagram, извините", - написала Лиза.

Лиза Василенко (фото: instagram.com/elizabethvasilenko)

Впоследствии она сообщила, что больна диабетом. Об этом 26-летняя девушка написала под снимком, на котором делает укол шприцем в руку.

На фото, опубликованном ее бойфрендом, российским рэпером Моргенштерном, Василенко сидит рядом с ним за столом и колет себе в плечо неизвестный препарат.

Лиза Василенко больна диабетом (фото: instagram.com/morgen_shtern)

Некоторые подписчики предположили, что знаменитость использует известные диабетические лекарства для похудения.

В интервью модель рассказала, что у нее диабет первого типа, который невозможно вылечить, но это не мешает ей радоваться жизни.

Она просто должна контролировать свое питание и соблюдать диету, чтобы уровень сахара в крови оставался в норме.

 

Кто такая Лиза Василенко

Лиза Василенко - украинская блогерша. До полномасштабного вторжения жила и работала в России, за что ее не раз критиковали украинцы.

Актриса, в свою очередь, называла украинских патриотов "глупыми" и утверждала, что "предпочитает умереть в России, чем в Украине".

Однако после начала войны ее мнение изменилось. Она извинилась за свои прежние высказывания, участвовала в антивоенных митингах в России, а затем покинула страну-агрессора и поселилась за границей.

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