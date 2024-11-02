Скандалист королевской семьи. Как живет неуравновешенный сын смертельно больной принцессы Норвегии

Что известно о сыне принцессы Норвегии

Мариус Борг Хойби - старший из троих детей кронпринцессы Метте Марит. Он родился 13 января 1997 года от ее предыдущих отношений с осужденным преступником Мортеном Боргом. Отец Мариуса в своей биографии имеет такие факты как наркодилерство, уголовное преследование и тюремное заключение.

Метте Марит обручилась с кронпринцем Хоконом, наследником норвежского престола, в 2001 году. Когда было объявлено о помолвке, некоторые норвежцы сочли выбор невесты сомнительным из-за ее прошлой жизни в среде наркотиков.

В 2012 году Мариус вызвал возможную угрозу безопасности для королевской семьи из-за размещения фотографий о местонахождении ее в интернете.

Мариус поступил в среднюю школу и окончил ее в 2016 году. В следующем году он начал изучать бизнес в колледже Санта-Моники в Калифорнии, но бросил учебу через несколько месяцев, так и не получив диплом.

Мариус в детстве (фото: wikipedia.org/wiki/Marius_Borg)

Личная жизнь

С 2016 года Хойби имел несколько романов. В период с 2016 по 2017 год он состоял в отношениях с богатой наследницей Линн Хеленой Нильсен, после чего встречался с инфлюенсером Джулианой Снеккестад, с которой он познакомился во время работы в Милане, в период с 2018 по 2022 год. Он недолго встречался с инфлюенсером Норой Хаукланд после того, как его отношения со Снеккестад закончились, прежде чем пара рассталась в 2023 году.

Мариус Борг Хойби (фото: Getty Images)

Скандалы

Впервые Хойби был осужден за хранение наркотиков в 2017 году.

В течение 2023 и 2024 годов ряд СМИ сообщало, что молодой человек публиковал в социальных сетях видео и изображения, на которых он превышал скорость и управлял автомобилем в нетрезвом состоянии.

В августе 2024 года Мариус избил свою девушку. Его арестовали за то, что он нанес ей телесные повреждения, а также разгромил жилье. В частности, полиция нашла нож, застрявший в одной из стен спальни. На следующий день после инцидента девушка Хойби получила медицинскую помощь, но не была госпитализирована.

Тогда он провел в полиции 23 часа, и его отпустили. Хойби сказал, что страдает несколькими психическими заболеваниями и боролся с наркозависимостью. Он также выразил готовность понести ответственность за то, что сделал.

Мариус со своей матерью (скриншот)

Спустя месяц, в середине сентября, Мариус Борг Хойби снова был задержан. Он нарушил судебный запрет: после избиения ему было запрещено подходить к девушке и связываться с ней.

На этот раз Хойби был арестован в хижине в Инландете 13 сентября - там он был на охоте с друзьями. Сын кронпринцессы находился в центральной тюрьме Осло, но его отпустили на следующий день.

Ему предъявлены обвинения в домашнем насилии, жертвами которого стали несколько девушек. Хойби обвиняют в нападении (насилии), преступном вреде, угрозах, неосторожном поведении и нарушении запретительного предписания в отношении бывшей девушки; нападении на бывшую девушку Юлиану Снеккестада; домашнее насилие в отношении Норы Хаукланд; также ему инкриминируют угрозы другому лицу.

Сам Мариус свою вину не признает.

Королевская семья Норвегии до сих пор не комментировала ситуацию с Хойби. В том числе никак не реагирует и его мать, у которой, к слову, хронический легочный фиброз.

Кронпринцесса Норвегии Метте Марит (фото: Getty Images)