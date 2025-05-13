Скандал с Жераром Депардье завершился: актеру вынесли приговор за домогательства

Во вторник, 13 мая, Парижский суд вынес решение в отношении актера по делу о сексуальных домогательствах, совершенных на съемках фильма "Зеленые волны" в 2021 году. Отметим, что сам артист не присутствовал во время заседания.

Во время вынесения приговора суд учел возраст Жерара Депардье (76 лет) и ухудшение состояния его здоровья.

Из-за чего судили Депардье

Французский актер предстал перед судом по обвинению в сексуальных домогательствах к двум женщинам во время съемок фильма "Зеленые волны" в Париже.

Одна из пострадавших - 54-летняя декоратор съемочной площадки Амели - заявила, что актер прижал ее между своими бедрами и схватил за тело. Депардье подтвердил, что касался одной из женщин за бедра, но объяснил это желанием не поскользнуться.

Другая женщина, 34-летняя помощницы режиссера (ее имя не разглашается), сообщила, что актер дважды касался ее груди и ягодиц. Адвокаты истцов назвали Депардье "сексуальным хищником" и "женоненавистником", обратив внимание также на его агрессивное поведение на съемках.

Что известно о судебном процессе над Депардье

Несмотря на многочисленные свидетельства, Депардье в течение многих лет удавалось избегать ответственности, хотя про это говорили регулярно. Еще в апреле 2023 года о непристойном поведении актера заявили сразу 13 женщин - актрис, статисток и гримеров.

Судебное заседание по делу Жерара Депардье о сексуальных домогательствах должно было состояться в октябре 2024 года. Однако актер через адвоката обратился с просьбой отложить разбирательство, ссылаясь на проблемы со здоровьем.

В общей сложности десятки женщин из киноиндустрии обвиняли Депардье в сексуальном насилии. Среди них - французская актриса Эмманюэль Дебевер, которая публично заявляла о злоупотреблениях со стороны актера, а впоследствии покончила с собой.



Жерар Депардье (фото: kinorium.com)

Кто такой Жерар Депардье

Актер родился в 1948 году. Он - лауреат премий "Золотой глобус" и "Сезар", второй самый кассовый актер в истории французского кино после Луи де Фюнеса.

В большинстве своем известен как характерный актер и по ролям многих ведущих исторических и вымышленных фигур, в частности Обеликса, Оноре де Бальзака, Александра Дюма, Христофора Колумба, Иосифа Сталина.

В 2013 году Депардье получил гражданство России. А уже через год заявил, что Украина является частью РФ.

В 2015 году одиозный актер был внесен в так называемый "Черный список Министерства культуры Украины".

1 апреля 2022 года Депардье осудил полномасштабное вторжение РФ, раскритиковал Владимира Путина за "безумные действия" и пообещал передать в помощь украинцам средства, которые он получит за три своих апрельских концерта.



Жерар Депардье (фото: kinorium.com)