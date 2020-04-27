Скандал з заступником Кличка: з'явилося жорстке відео бійки з поліцією

У Києві розгорівся скандал із заступником мера Віталія Кличка Володимиром Слончаком. Його з депутатом Київради Людмилою Костенко зупинила поліція за відключені фари на автомобілі, але Слончак вирішив показати свою силу і зчепився з поліцією і кинувся на копів з кулаками. В мережі опублікували відео бійки заступника мера та правоохоронців.

Зазначимо, що на відео Слончак поводить дуже грубо, постійно підвищує голос і звертається до поліцейських нецензурними словами.

Мер Києва Віталій Кличко відреагував на інцидент і повідомив, що Володимир Слончак звільнений за скандал з поліцією, який стався 26 квітня.

Між тим, за фактом інциденту розпочато кримінальне провадження (по 2 ч. ст. 345 КК україни (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу). Якщо вина Слончака буде доведена, йому загрожує до п'яти років за ґратами.

У Києві Володимир Слончак побився з поліцією (YouTube)

Як повідомляють деякі ЗМІ, депутат Київради Людмила Костенко, яка була за кермом Mercedes в машині зі Слончаком, могла бути в стані алкогольного сп'яніння, хоча це ще не доведено. Костенко відмовилася проходити тест на алкоголь, коли стався інцидент.

Нагадаємо, що вона займає посаду заступника голови постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку Києва.

Як ми раніше повідомляли, у Києві поліція зупинила машину з заступником Віталія Кличка.