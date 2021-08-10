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Скандал з Володимиром Талашко через домагання: чому дівчата заговорили тільки зараз

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Київ, Вівторок 10 серпня 2021 11:50
Скандал з Володимиром Талашко через домагання: чому дівчата заговорили тільки зараз Фото: Володимир Талашко (facebook.com/vladimir.talashko)
Автор: Роман Мирончук

Володимир Талашко потрапив в секс-скандал. Відомого українського актора, який викладає в Київському національному університеті театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого, звинуватили в домаганнях його колишні студентки і не тільки.

Зірка фільму "В бій ідуть тільки "старики" все заперечує. Про це повідомляє ТСН.

"Роздягати-цілував - такого не було. Нічого, крім вступних іспитів і консультацій, не було, ніякого спілкування інтимного не було", - заявив Талашко.

Він також не розуміє, чому різні дівчата, які не знайомі між собою, кажуть, що викладач діяв за схожою схемою. За їх словами, актор пропонував студенткам і абітурієнткам, одній з яких було лише 15 років, зайти до нього додому і там вже починав до них домагатися.

Керівництво університету не може повірити в те, що їхній колега на таке здатний. Вони кажуть, що протягом довгих років ніхто зі студенток на Талашко не скаржився.

"Навіть чуток з приводу такої теми я ніколи не чула", - заявила проректор з наукової роботи Галина Мила.

Українська актриса Анастасія Вергелес також порушила багатолітнє мовчання.

"Ми прийшли в деканат писати заяву. Написали цю заяву, попросили, щоб нам замінили майстра, тому що не можемо з ним працювати. Це не одна я. Почали ходити чутки, що він інших дівчат запрошує додому, пропонує сік у ванну і т. д.", - розповіла Вергелес.

Чому дівчата мовчали

Психолог Влада Березянський каже, що багато юних дівчат могли подумати, що самі зробили щось не так, і починали звинувачувати себе. Дуже рідко авторитетних особистостей, які мають вплив на дівчат, звинувачують в домаганнях.

У Міністерстві культури повідомили, що проведуть службове розслідування з цього скандалу.

Нагадаємо, Укрзалізниця потрапила в грандіозний скандал через домагання.

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