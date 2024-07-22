Скандал с Цымбалюком: журналистка разнесла звезду "Спіймати Кайдаша" за вечеринку с Алхим и российскими песнями

Что написала Доротюк

Журналистка выложила франгмент интервью Тараса, где он комментировал языковой вопрос. Видео было записано еще в начале полномасштабного вторжения - в июне 2022 года.

"Однозначно, язык - наше оружие. Если говорить о какой-то Швейцарии, где люди говорят на английском или немецком, - носители этого языка не были агрессором в таких масштабах. Если речь идет о русских, которые сюда принесли этот язык и в таких масштабах он здесь развернулся, то мы должны понимать, что с этим вторжением это уже точно язык агрессора", - говорил Цымбалюк.

"Это должны понимать абсолютно все поколения. Сейчас новое молодое поколение должно понимать, что оккупант - вот он, русский язык - вот он. И он несет в себе зло", - также заявлял актер.

Цымбалюк в июне 2022 года давал интервью Доротюк (скриншот)

После фрагмента интервью звезды сериала "Спіймати Кайдаша" Алина опубликовала и видео со скандальной вечеринки, из-за которой начался хейт.

Там можно увидеть, как актер в компании своей избранницы Светланы Готочкиной, блогерши Анны Алхим и других веселится под композиции Земфиры, группы "Леприконсы" и Сергея Мазаева. Если первые еще высказывались против войны, то Мазаев, как известно, является пылким пропагандистом и путинистом.

"Тарас Цимбалюк тусит под песни российских исполнителей. К слову, Сергей Мазаев, поющий об Арбате, был одним из тех артистов, которые топили за Путина и его режим на последних президентских выборах. Я попросилаТараса о комментарии, но он отказался. Морали не будет. Есть только выводы. К сожалению, неутешительные", - высказалась о скандале Алина.

"Не нужно писать, что это домашнее видео. Что хотят, то и слушают. Это видео было опубликовано на многотысячную аудиторию в Instagram. Ответственность за свою публичность перед аудиторией? Нет! Не слышали", - также подчеркнула она.

Скриншоты со скандальной вечеринки

В своих соцсетях Цымбалюк тоже никак не отреагировал на скандал. Однако под его последними постами продолжает литься многочисленная критика по поводу произошедшей ситуации.

Развлечения актера под российские треки для многих его поклонников стали неожиданностью, поскольку в блоге звезда активно высказывается о важности поддержки всего украинского, а также открыто осуждает российскую агрессию против нашей страны.

Тарас Цымбалюк (Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)