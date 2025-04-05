Скандал продолжается: Блейк Лайвли обвинила Джастина Бальдони в давлении на жертв домогательств

Борьба Блейк Лайвли и Джастина Бальдони, которые вместе работали над фильмом "Брось, если любишь", продолжается. На этот раз актриса через своего юриста обвинила его в попытке заставить замолчать жертв сексуальных домогательств на фоне их громкой юридической борьбы.

Что повлекло новые публичные баталии между звездами, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TMZ .

Адвокаты Блейк - Майк Готтлиб и Эсра Хадсон - осудили Бальдони, который позиционирует себя как защитник жертв насилия, но когда сам обвиняется, пытается "отбелить" свое имя.

"Мужчина, который построил свой бренд на якобы защите жертв, считает, что право жертв сексуального насилия и домогательств говорить правду должно уступить перед "правом" обидчиков осуждать своих жертв до полного уничтожения через суды", - заявили представители актрисы.

Лайвли и Бальдони играют пару (фото: instagram.com/justinbaldoni)

Они считают, что Джастин и его адвокат Брайан Фридман одержимы желанием уничтожить Блейк и обвиняют их в запугивании жертв сексуального насилия. Мол, прикрываясь правом на самозащиту, Бальдони злоупотребляет системой и таким образом пугает других жертв, чтобы они не решались говорить публично.

Фридман видит ситуацию совсем иначе, настаивая, что именно Лайвли распространяет ложную информацию, а его клиент лишь реализует свое конституционное право защищать репутацию в суде.

"Это запутанное заявление четко показывает: мисс Лайвли и ее команда смущены и снова прибегают к провокационным комментариям, чтобы отвлечь внимание от реальных фактов. Очевидно, что они хотят отвести внимание публики от доказательств - документов, видеоматериалов и другой информации, которая безоговорочно доказывает, что сексуальных домогательств не было", - пояснил адвокат Джастина.

Лайвли и Бальдони в "Брось, если любишь" (фото: instagram.com/justinbaldoni)

Что предшествовало заявлениям

Напомним, в декабре 2024 года Лайвли обвинила коллегу в сексуальных домогательствах и проведении кампании по дискредитации против нее. В ответ он подал на актрису в суд иск с требованием возместить 400 миллионов долларов, а также подал иск о клевете на 250 миллионов долларов против New York Times, которое опубликовало материал с обвинениями актрисы.

На фоне затяжного конфликта Блейк подала ходатайство об отклонении иска, что и спровоцировало новую волну взаимных заявлений между сторонами. Так, режиссер отклонил ее ходатайство на том основании, что она якобы организовала, участвовала и руководила ложной кампанией с целью разрушить репутацию и карьеру его продакшена.